Дорожный туризм как популярное направление в Алтайском крае

Жители и гости Алтая отмечают, что в наших регионах дорожная ситуация улучшается с каждым годом Фото: УПРДОР «Алтай»

Каждый год в третье воскресенье октября в России свой профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. Порой их деятельность не заметна. Однако, побывав в других регионах, понимаешь, что в Алтайском крае дороги - одни из лучших в стране.

Что уж греха таить, хороших дорог без хорошего хозяина не бывает. Жители и гости Алтайского края и Республики Алтай отмечают, что в наших регионах ситуация улучшается с каждым годом, пусть и не семимильными шагами, но все видят, что работа идет. Упрдор «Алтай», в чьем ведении находятся федеральные трассы, километр за километром восстанавливает, строит и улучшает безопасность по самым популярным направлениям в обоих регионах.

Чуйский тракт

Каких только легенд не слагали про Чуйский тракт. А сколько здесь после этого было снято документальных и художественных фильмов, телепередач и шоу. В условиях все еще частично закрытых государственных границ Алтай продолжает наращивать туристический трафик, и эта транспортная артерия как никогда требует к себе внимания. Ведь если дорога будет непригодна, то и человек не поедет, он скорее выберет другое место, куда не надо часами трястись по кочкам и ямам.

Жители и гости Алтая отмечают, что в наших регионах дорожная ситуация улучшается с каждым годом Фото: УПРДОР «Алтай»

Те, кто был на Алтае, знают, что это не про Чуйский тракт. Ехать по нему одно удовольствие, он отвечает современным требованиям и соответствует нормативам более чем на 90%, а посему одна из основных задач дорожников - увеличение полосности, а значит, и усиление безопасности.

Так, буквально недавно завершилась реконструкция федеральной трассы Р-256 на границе Тальменского и Первомайского районов - участок с 173-го по 183-й. Если быть точнее, то работы велись в районе села Озерки.

- Дорогу здесь расширили, увеличив количество полос до четырех, встречные потоки разделили металлическим барьерным ограждением. Технологический выезд напротив села Озерки закрыли, теперь движение осуществляется по постоянной схеме в соответствии с проектными решениями. Для местных жителей на маршруте из Барнаула в село и из него (в сторону Новосибирска) предусмотрены левоповоротные съезды. Это обеспечит безопасный доступ в населенный пункт. На участке установили новое электроосвещение, заменили автобусные остановки и построили подземный пешеходный переход, - рассказал начальник Упрдор «Алтай» Анатолий Волков.

Приятно отметить, что завершить работы планировали только в ноябре 2022 года, но дорожники шли с опережением, на протяженности 6,7 км из 10 закончили раньше на год. Осталась буквально самая малость, и уже к этому ноябрю часть объекта реконструкции введут в эксплуатацию.

Вместе с этим также на территории Алтайского края, в Троицком районе, заканчивается строительство третьей полосы подъемов (268 - 271-й км), не прекращались работы по расширения Чуйского тракта и на участке от развязки в сторону Бийска от Новоалтайска до поворота на Жилино. А еще реконструкция ведется на подъезде к Бийску и на участке в районе населенного пункта Красный Боец. В данном случае сдача состоится осенью 2022 года.

Гиды по Алтаю признаются, что приезжие с удовольствием выбирают не популярные точки притяжения, а вариант экскурсий на колесах - поездка по Чуйскому тракту не менее увлекательное мероприятие, ведь непосредственно на нем располагаются многие достопримечательности. Тут вам и то самое легендарное кафе из фильма Василия Шукшина «Живет такой парень», и священный родник Аржан-Суу на 478-м км тракта и многое другое.

- Сотни раз езжу по одному и тому же маршруту и ни разу не видел одинаковых пейзажей, даже если в одно время года и в то же время, - говорит историк, эколог Александр Эбель, и с ним соглашаются многие.

Телецкое озеро

Немного хуже обстоят дела с дорогой, ведущей к Телецкому озеру. Это ответвление Чуйского тракта только летом 2020 года поступило в ведение Упрдор «Алтай». Обследование показало, что трасса на текущий момент находится в неудовлетворительном состоянии.

Жители и гости Алтая отмечают, что в наших регионах дорожная ситуация улучшается с каждым годом Фото: УПРДОР «Алтай»

Ситуация осложняется тем, что это 140 километров. По словам Анатолия Волкова, в этом году капитальный ремонт идет на 24 км подъезда к Телецкому озеру.

- Предварительные планы на 2022 год определены. Капитальный ремонт планируется начать на двух участках протяженностью 15 км: от села Карасук до одноименного перевала (24 - 31-й км) и на Узлекском перевале (80 - 88-й км), а также еще на двух объектах в районе населенных пунктов Чоя, Советское и Ишинск, - подчеркивает он.

К нормативному состоянию дорогу к одному из главных туристических объектов республики планируют привести до 2025 года.

Кулундинская равнина

Среди жителей Алтайского края наиболее популярными местами для летнего отдыха уже давно считаются Завьяловские озера, водоемы близ ПГТ Степное Озеро, а также озеро Большое Яровое. Один из кратчайших путей, чтобы добраться до них, - это трасса А-321 Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан.

Только в этом году работы на данной трассе ведутся на пяти участках. Их общая протяженность составляет около 40 км. Стоит подчеркнуть, что это тоже первый сезон после передачи дороги в федеральную собственность. Так что с каждым годом объемы определенно будут наращиваться. Только в стадии проектирования находятся еще 44 км.

- Программа работ до 2024 года намечена, это даст возможность реализовывать ее планомерно и поэтапно, - отметил главный федеральный дорожник края. - Подрядчики, задействованные на содержании, перешли к стандартам федеральных трасс, ситуация улучшается.