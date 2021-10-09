Домик для белки-летяги. Барнаульцы могут взять попечительство над лесными зверьками

Орнитолог призвал всех неравнодушных людей помочь «милым животинкам». Фото: Алексей Эбель

Алтайский орнитолог Алексей Эбель в фейсбуке призвал всех неравнодушных людей помочь аистам, совам, белкам-летягам и другим «милым животинкам».

По словам Алексея, участники клуба исследователей природы Алтая и алтайского отделения Союза охраны птиц России уже в скором времени начнут улучшать «жилищные условия» для нуждающихся в этом птиц и зверей. Помочь проекту можно в разных формах. К примеру, построить самому домик, перечислить какую-то сумму, рассказать про акцию и т.д.

Орнитолог призвал всех неравнодушных людей помочь «милым животинкам». Фото: Алексей Эбель

Уже сразу после этого объявление Эбеля, пошел отклик и нашлись первые «опекуны».

- В этом проекте я – хранитель домика белки-летяги, - рассказала «Комсомолке» журналист Лариса Хомайко. - На деньги, которые я перечислила, построят домик для белки, доставят его до места установки, сообщат мне его точные координаты, и три года будут сообщать о его судьбе. Надеюсь, что белка заселится в мой домик и будет там жить хорошо и спокойно.

Орнитолог призвал всех неравнодушных людей помочь «милым животинкам». Фото: Сергей Важов

Когда Лариса прочитала о возможности взять на попечительство лесного зверька на странице Алексея Эбеля, то сразу поняла, что воспользуется ей.

Орнитолог призвал всех неравнодушных людей помочь «милым животинкам». Фото: Алексей Эбель

- Однажды я брала интервью у Игоря Шпиленка, известного природоохранника, автора замечательных книг и большого друга зверей, - вспоминает Хомайко. - Он тогда сказал, что охрана природы - это всегда арьергардные бои, попытка свести к минимуму потери при отступлении. Природа неизбежно страдает от взаимоотношений с человеком, она проигрывает и отступает, но мы можем минимизировать ее потери. Я с огромным уважением отношусь к людям, которые занимаются защитой дикой природы Алтая и всегда стараюсь как-то участвовать в их благородном деле. И, кроме того, я просто очень люблю зверей и люблю свой край, хочу, чтобы он оставался прекрасным как можно дольше. И белка-летяга, конечно, очень красивое и удивительное существо, я ужасно горжусь, что мы с ней теперь не чужие. Надеюсь, что проект поддержат многие люди – я всех призываю к этому.

Орнитолог призвал всех неравнодушных людей помочь «милым животинкам». Фото: Алексей Эбель

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