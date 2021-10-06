Призвание – металлург: сотрудники заринского завода «Алтай-Кокс» удостоены всероссийской профессиональной награды

Владимир Слезов, Вадим Валяс, Геннадий Зубарев (слева направо) Фото: из архива компании

Высшей отраслевой наградой для сотрудников промышленных предприятий является звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». В 2021 году в регионе его получили три сотрудника завода «Алтай-Кокс»: Вадим Валяс, Геннадий Зубарев и Владимир Слезов. Мы поговорили с обладателями награды и узнали подробности их профессионального пути.

От рабочего до директора

Вадим Иванович Валяс работает на заводе с 1988 года, он прошел путь от рабочего до директора по производству кокса. За его плечами более 30 лет стажа. Начал карьеру в 22 года с газовщика коксовых печей, потом стал мастером на коксовой батарее, далее руководил цехом и производственным отделом.

Вадим Иванович Валяс работает на заводе с 1988 года Фото: из архива компании

- В моем подчинении цех улавливания, коксовый, углеподготовительный, а также специализированные ремонтные цеха. Наша задача - обеспечить безаварийную работу и выполнить производственные планы в полном объеме, - рассказал Вадим Иванович. - Вместе мы делаем качественный, востребованный на рынке продукт.

Звание «Заслуженный металлург» присваивается за большой вклад в развитие отрасли и рационализаторскую деятельность. Вадим Иванович совместно с коллегами изобрел новые способы применения гранулированного пека (остатков перегонки угля), что улучшило качественные характеристики кокса. Разработки были запатентованы и внедрены на предприятии.

Коксование - сложный процесс, он состоит из нескольких этапов подготовки, переработки угля, нагревания высокими температурами и последующего охлаждения. Точность и последовательность всех операций сопоставима с часовым механизмом. На «Алтай-Коксе» производство работает 24 часа в сутки, 365 дней в году. И так уже 40 лет.

- Производственные процессы важны, но ими управляют живые люди. Они и есть наша главная ценность, - убежден директор по производству. - На «Алтай-Коксе» много внимания уделяется подготовке кадров. Мы работаем с молодыми специалистами и руководителями подразделений, поощряем инициативу сотрудников.

Например, в 2020 году на заводе подали более 1,7 тысячи идей по повышению эффективности производства и более тысячи в этом году.

Особая гордость завода - коксовая батарея № 5, при проектировании которой были реализованы принципиально новые технические решения, использован передовой российский и зарубежный опыт. Вадим Иванович принимал участие в приемке, наладке и пуске новой батареи. Сегодня он руководит современными автоматизированными процессами не случайно - он вложил в их развитие много сил, знаний и опыта.

- Сегодня многое сделано для того, чтобы работать на заводе было безопаснее и комфортнее. Компания планомерно проводит ремонты оборудования, оснащает рабочие места, благоустраивает территорию завода, - отмечает Вадим Валяс. - Мы за прогресс и порядок.

Нескучная работа

Заслуженным металлургом РФ стал также дозировщик Геннадий Владимирович Зубарев. Он работает на заводе 33 года, пришел сюда молодым специалистом после армии.

- Я начинал работать токарем. Но мне эта профессия не понравилась - мне она показалась монотонной, в ней мало движения. И я перешел на другой участок, где мне было гораздо интересней, - вспоминает Геннадий Владимирович.

Заслуженным металлургом РФ стал также дозировщик Геннадий Владимирович Зубарев Фото: из архива компании

Непосвященному человеку может показаться, что все куски угля одинаковые, но это не так. Чтобы получить кокс надлежащего качества, необходимо предварительно раздробить уголь, а затем смешать его в нужных пропорциях и сделать шихту (основу для производства кокса). Именно этим занимается Геннадий Зубарев.

- Главное в нашем деле - точность, потому что от дозировки зависит качество угольной смеси, а значит, и кокса. Я работаю с 28 разными дозаторами, слежу за показателями, их исправностью. В течение смены необходимо обеспечить поступление угля (желоба должны быть свободными, чистыми), нужно следить за тем, чтобы уголь свободно шел, - поделился подробностями своей работы Геннадий Владимирович. Он отлично справляется с этими задачами: точность дозирования компонентов в шихте в его смену всегда находится в пределах нормы.

Приобретенный опыт позволяет Геннадию Владимировичу не только исполнять обязанности подменного бригадира, но и делиться знаниями с новичками. Он стал наставником и инструктором для сорока молодых работников. Как не останавливается технологический процесс производства кокса, так на заводе не прерывается профессиональная связь поколений. И Геннадий Владимирович - один из тех, кто поддерживает эту традицию.

Вся трудовая жизнь - завод

Владимир Алексеевич Слезов трудится на предприятии с 1981 года, с самого открытия «Алтай-Кокса». Как раз в этом году и предприятие отмечает свое 40-летие, и Слезов - юбилей работы на «Алтай-Коксе». Владимир Алексеевич - сортировщик 5-го разряда. Сортировка - один из заключительных этапов производства: после того как уголь превратился в кокс, его охлаждают, а затем распределяют по фракциям (классам) в зависимости от размера.

Владимир Алексеевич - сортировщик 5-го разряда Фото: из архива компании

Сортировщик кокса должен быть ответственным, добросовестным и, что очень важно - внимательным: необходимо постоянно наблюдать за работой механизмов, обеспечивать равномерную загрузку лент. Владимир Алексеевич управляет двумя конвейерами общей протяженностью 310 метров, следит за работой шести приточно-вытяжных и трех рассеивающих устройств, трех насосных установок.

- В начале смены мне нужно обойти все оборудование и проверить его состояние. Затем моя основная задача - обеспечить бесперебойную сортировку кокса. Я слежу за тем, чтобы загрузка и отгрузка была в срок, - рассказал Владимир Алексеевич.

За смену с коксовой батареи Владимира Слезова выходит 22 вагона готовой продукции. Он работает как раз на той самой «пятой» батарее, современном уникальном комплексе с высоким уровнем механизации и автоматизации. Владимир Алексеевич участвовал в ее приемке в 2006 году, он был свидетелем всех основных этапов в истории завода:

- Завод - вся моя жизнь. Сюда я пришел после армии, это мое единственное место работы. Не было бы завода - и города нашего не было бы. И мой сын вот уже 18 лет здесь работает: он «делает» кокс, а я его сортирую.

За годы работы Вадим Валяс, Геннадий Зубарев и Владимир Слезов были удостоены заводских и региональных благодарностей и грамот, и вот они получили главную профессиональную награду - «Заслуженный металлург Российской Федерации».

- Я очень горжусь этим званием, за меня рада вся семья. Пусть наше предприятие работает не 40, а все 140 лет! А мы для этого постараемся, - поделился Владимир Слезов.