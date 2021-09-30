"Дом-термос": как показало себя «умное» итальянское жилье в условиях Сибири

Внутри дом оснащен «умной начинкой» - измерительными датчиками температуры, влажности, концентрации углекислого газа и других показателей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Два года назад ученые-строители из алтайского и итальянского университетов возвели под Барнаулом «умный» дом и заселили в него жильцов. Сейчас в нем проживает многодельная семья – родители и четверо ребятишек. Жилище оснащено собственной метеостанцией, в нем нет радиаторов, а стены напичканы различными датчиками. Для «дома-термоса» (именно так его прозвали в народе) нынешняя зима станет третьей по счету. За это время ученые уже сделали первые выводы о том, насколько «умный» дом, изготовленный и привезенный из Италии, жизнеспособен в суровых сибирских условиях.

Кто и как строил умный дом

Дом-лаборатория, находящийся в алтайском поселке Санниково – детище ученых строительно-технологического факультета АлтГТУ (Алтайского государственного технического университета – прим. авт.) и итальянского университета из Тренто. В 2019 года конструкцию здания привезли на машине из Милана в Барнаул и собрали вручную буквально за месяц.

Общая площадь «умного дома» - 80 квадратных метров. Тут есть прихожая, кухня-столовая, две спальни, ванная и котельная. Высота потолков - 2,7 метра.

- В качестве основных несущих конструкций использованы легкие металлические профили. Стены и покрытие здания представляют собой многослойную конструкцию, которая еще нигде не применялась. Сделаны они из специальных панелей, обладающих высоким уровнем тепло эффективности, что позволяет в значительной степени сократить энергозатраты, - рассказывает Иван Харламов, декан строительно-технологического факультета АлтГТУ.

Умная начинка

Внутри дом оснащен «умной начинкой» итальянского производства - измерительными датчиками температуры, влажности, концентрации углекислого газа и других показателей. Они вмонтированы внутрь стеновых перегородок, в пол и крышу, поэтому совершенно никак не влияют на дизайн помещения.

У дома-лаборатории даже своя метеостанция, которая в режиме онлайн передает всю информацию о климатических параметрах ученым. Фото: Олег Укладов

Есть у дома-лаборатории даже своя метеостанция, которая в режиме онлайн передает всю информацию о климатических параметрах ученым.

Что примечательно, в здании нет радиаторов! За «погоду» в доме отвечает теплый пол, обменная система вентиляции и рекуператор, благодаря которому холодный воздух, входящий снаружи, автоматически подогревается. По сути, конструкция дома схожа с термосом. Подобная технология позволяет существенно сэкономить на энергоресурсах, но при этом даже в лютые сибирские морозы в помещении тепло и уютно – проверено жильцами!

- За два года наблюдений могу сказать, что удельный расход энергии на эксплуатацию данного здания оказался значительно меньше, чем в обычных домах. Конечно, эта цифра разнится в зависимости от времени года и погодных условий, однако в целом энергопотребление в «умном» доме сокращается на 40%, - говорит Иван Харламов.

Причем, не трудно догадаться, что в условиях современной реальности, когда цена на газ постоянно растет, экономия от «умного» дома, обладающего повышенной энергоэффективностью, будет только повышаться.

При этом ученые признаются, что в «умном» доме есть и недочет, который вскрылся во время наблюдений.

- Мы, как истинные сибиряки, на первом этапе были озабочены тем, чтобы зимой жильцам было тепло. И эта задача успешно решена. Однако, не учли, что летом у нас в Сибири бывает очень жарко, поэтому пришлось устанавливать кондиционер. Хотя, по идее нужно было сразу ставить теплообменник с дополнительной функцией кондиционирования, - говорит Иван Харламов. – В любом случае для того и нужен экспериментальный дом – на основе полученной в ходе наблюдения за ним информации, мы сможем модернизировать конструкцию, сделать ее более совершенной.

Внури дом оснащен разными датчиками Фото: Олег УКЛАДОВ

Цена вопроса

Назвать точную сумму стоимости «умного» дома с учетом того, в его основе металлическая конструкция, а цены на металл в этом году постоянно растут, довольно сложно.

- Однако, даже не смотря на то, что сама металлоконструкция довольно дорогостоящая, на самом деле в целом экономика строительства получается очень даже неплохая, - утверждает декан строительно-технологического факультета АлтГТУ. - Во-первых, существенную экономию дает транспортировка конструкции – наш дом приехал из Италии на одной машине! Во-вторых, для его сборки и монтажа не требуется использование каких-либо грузоподъемных механизмов. Дом полностью собирается вручную!

По подсчетам экспертов, стоимость строительства энергоэффективного дома на 15−20% меньше обычного. Если сопоставлять стоимость жилья в малоэтажном строительстве, то квадратный метр «умного» дома в нынешних условиях обойдется примерно в 35-40 тысяч рублей. Минимальный срок эксплуатации дома - 50 лет.

Требования к проживанию

На вопрос о том, есть ли какие-то особые требования к проживающим в «умных» домах, ученый с улыбкой ответил:

- Разве что жить в удовольствие! Ведь здесь созданы все условия для комфортной жизни – теплый пол и постоянно свежий воздух, который обеспечивается системой вентиляции (за счет этого отпадает необходимость проветривания помещения), при этом датчики постоянно контролируют уровень углекислого газа в помещении. А, значит, и голова будет постоянно свежей, и самочувствие хорошим!

Общая площадь «умного дома» - 80 квадратных метров. Тут есть прихожая, кухня-столовая, две спальни, ванная и котельная. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, первые жильцы «умного» дома хотели выкупить его. Если бы им плохо в нем жилось, вряд ли бы они проявили такую заинтересованность. Однако ученые не согласились, так как исследования по наблюдению за жилищем еще не завершены. К тому же, за экспериментальным алтайским домом наблюдают и итальянцы. Подобных зданий построено всего два - в Республике Панама, где очень теплый и влажный климат, и в Барнауле, где царит резко-континентальный климат. Если эта технология оправдает надежды участников эксперимента, она может быть внедрена.

Кстати, недавно в «умный» дом заселились новые жильцы – многодетная семья, в которой растут четверо ребятишек. А уж детям-то точно нужны лучшие условия!