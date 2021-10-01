Бесплатный зоопарк, театр со скидкой и дартс: В Алтайском крае стартует месячник пожилого человека

Целая неделя спортивных соревнований заготовлена для пенсионеров Фото: Олег УКЛАДОВ

1 октября в Барнауле и Алтайском крае стартует месячник пожилого человека. В регионе планируют провести целый ряд мероприятий. Подробнее об этом рассказала министр социальной защиты края Наталья Оськина.

- В этом году мероприятия месячника пожилых людей в районах и городах Алтайского края будут проводиться и в очном, и в дистанционном формате. В краевой план месячника включены четыре недели активных действий, - рассказывает она.

Так с 1 по 10 октября пройдут встречи с ветеранскими общественными организациями, активно участвующими в таких акциях, как «Старшее поколение: живи активно и долго!», «Одобрено старшим поколением» и так далее. В этот же период можно будет совершенно бесплатно посетить барнаульский зоопарк. Обязательное условие – наличие пенсионного удостоверения.

С 11 по 17 октября в основном состоятся творческие мероприятия: концерты, спектакли, экскурсии. При этом для пенсионеров посещение театра будет по льготным ценам – всего 100 рублей.

С 18 по 24 октября пройдет спортивная неделя под лозунгом «Активное долголетие».

- В рамках этой программы проводятся спортивные мероприятия, направленные на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, - поясняет Наталья Владимировна.

В графике стоят соревнования по стрельбе из пневматического оружия, боулингу, турнир по настольным играм, Всероссийский день ходьбы, занятия в секциях по шахматам, шашкам, дартсу.

А в неделю с 25 по 31 октября проведут фотофлешмоб «Старший возраст – десерт жизни!». Вместе с наиболее активными представителями старшего поколения, так называемыми «серебряными добровольцами», проведут акции «Тепло», «Марафон добрых дел», «Соседская помощь». А также состоится слет возрастных волонтеров.

Вместе с тем стоит отметить ряд важных мероприятий социальной направленности. Так Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула организует оказание бытовых, психологических, правовых, медицинских услуг. Краевой госпиталь ветеранов войн и поликлиники Барнаула запланировали проведение диспансеризации маломобильных граждан на дому.

Волонтеры намерены помочь пожилым людям в уборке квартир и придомовых территорий. Намечен план по доставке продуктов и лекарств на дом.

Во время традиционных субботних продовольственных ярмарок для пенсионеров с большими покупками организуют их бесплатную доставку на дом. Социальные предприятия сделают пожилым людям скидку.

- А 16 октября пройдет акция по бесплатному оказанию парикмахерских услуг. Состоятся занятия в рамках обучения пенсионеров компьютерной грамотности, - добавляют в пресс-службе администрации города.