«Чистыми выходит около 100 тысяч рублей в месяц»: алтайские таксисты о своих доходах и необычных пассажирах

Транспорт в Алтайском крае растет особенно заметно за счет такси — в последний год выросло количество машин с «шашечками» в регионе. В этом году спрос на такси растет еще и благодаря внутреннему туризму. В сезон летних отпусков туристов оказалось более чем в полтора раза больше, чем местных жителей, и чаще всего они предпочитали именно такси.

Растут ли на этом фоне доходы водителей? Сейчас, по данным краевой администрации, средний заработок в Алтайском крае — 31 328 рублей в месяц. «КП» поговорила с владельцем таксопарка и таксистами, чтобы узнать, насколько их доход отличается от среднего и что изменилось в их сфере с приходом пандемии.

«ПРИХОДЯТ ПОДРАБОТАТЬ НА ВРЕМЯ, А ПОТОМ ОСТАЮТСЯ»

Таксопарки «Пилот» есть по всему Алтайскому краю. Один из руководителей компании Виталий Ледовских вспоминает, как они начали бизнес в 2012 году:

— Сначала работали сами. Через пару лет в Алтайский край пришел сервис Яндекс.Такси, а потом и другие агрегаторы. Решили стать партнерами Яндекса — нас привлекло, что есть хорошие приложения для пассажиров и водителей. С тех пор в регионе практически исчезли водители, работающие в стиле 90-х.. Это не только во внешности и характере проявляется, но и в сервисе. Современные таксисты, которые серьезно относятся к своему делу, очень следят за качеством услуги. Даже некоторые из тех, кто возит по тарифу «Эконом», ставят в салоне бутылку воды для пассажиров, раздают Wi-Fi в поездке. Водители понимают, что это влияет на их доход, и стараются повысить его, улучшая сервис. Ведь довольный клиент с гораздо большей охотой поставит водителю высокую оценку в приложении.

Виталий рассказывает, что многие водители попадают в такси случайно. Планируют, что это будет подработка на время, но остаются.

— Потом понимают, что здесь доход выше и продолжают выполнять заказы. Сейчас такси пользуются все. Родители привязывают банковскую карту к приложению в телефонах детей, чтобы те могли ездить. Пенсионеры катаются на дачу. Молодежь, рабочие, врачи, учителя... — перечисляет пассажиров Виталий Ледовских.

«ЗДЕСЬ МНЕ НИКТО НЕ УКАЗЫВАЕТ»

Антону Дмитриеву из Барнаула 33 года. В 2017-м он был менеджером по продажам. Пошел в отпуск и решил подработать в такси. Когда отдых на основной работе кончился, Антон на нее не вернулся.

— На той работе были разногласия с начальством, а тут мне никто не указывает, никаких планов продаж. Плюс нужны были деньги: встретил девушку, дело шло к свадьбе. Искать новую работу было некогда. Решил — пока буду таксистом. А потом посчитал и понял, что здесь я зарабатываю в полтора раза больше. Даже с учетом того, что нужно аренду за рабочую машину оплачивать. Чистыми выходит около 100 тысяч рублей в месяц, — рассказывает барнаулец.

Сейчас Антон арендует у парка машину корейской марки, которая попадает под тариф «Комфорт». Но таксист рассказывает, что на линии берет и заказы «Эконом» — в Барнауле их большинство. Менять машину на более бюджетную не хочет.

— Иногда нужно в другой город пассажиров везти. На хорошей машине поездка надежнее. Вообще уровень авто в такси за последние годы серьезно вырос. Много таксопарков стало, они борются за пассажиров, — рассуждает мужчина.

Сам Антон задумывается о покупке своей машины - комфортного седана французской марки. Его коллеги-таксисты, с которыми он начинал в одно время, уже накопили на личные авто.

— В основном народ солидарен со мной в том, что если брать заказы через Яндекс.Такси и не лениться, а действительно стараться, можно рассчитывать на хороший доход, — пересказывает беседы с коллегами барнаулец.

На линию Антон выходит в шесть утра и работает до вечера — пока у жены рабочий день не закончится. Такой график мужчина установил себе сам. Если появляются дела, он свободно перестраивает режим дня.

— Свободный график — это вообще один из жирных плюсов сферы такси. Прошлой зимой случилась такая история. Сидели с друзьями и так хорошо отдыхали, что на утро проснулись с билетами в Сочи. И мне ни с кем не надо договариваться — я просто отвез машину в парк, собрал вещи и сел в самолет.

Свою деятельность Антон однообразной не считает. Вспоминает: на должности менеджера каждый день был один и тот же офис и те же голоса клиентов в телефоне. Теперь он рад возможности поговорить с разными людьми. Например, в Барнауле много студентов и предпринимателей из Китая — они преимущественно передвигаются на такси.

— Как-то таксовал ночью, ко мне сел парень из Москвы. Он проездом был, решил развеяться. Но сказал, что боится в незнакомом городе в бар идти. Позвал меня, мы до утра просидели-проговорили. До женитьбы часто с девушками знакомился, которые такси вызывали. А однажды вез бабушку в Новосибирск. Потом увидел объявление поискового отряда «Лиза Алерт», что пенсионерку потеряли родные. Я позвонил, все рассказал, и родственники нашли ее. Так что в жизни нашлось место, так сказать, небольшому подвигу.

ПАССАЖИР ПЕЛ ПЕСНИ ВСЮ ДОРОГУ

На юге Алтайского края, неподалеку от госграницы, есть город машиностроителей Рубцовск. 44-летний Андрей Оксин раньше служил в полиции, год назад ушел на пенсию — и в такси. Хотя и до отставки тайком от начальства подрабатывал на личной машине.

— В полиции я работал с населением, вот и здесь поближе к народу решил быть, — шутит Андрей. — Новые люди и общение — это очень важно для меня. В дороге часто беседы интересные рождаются. Иногда даже отвечать не надо: пассажир сам весь путь тебя развлекает историями. Как-то сел парень, сказал что в клубах поет. Я спрашиваю, какой жанр его творчества. А тот решил отвечать песнями. Так всю дорогу и пел.

В Рубцовске Андрей берет заказы по тарифам «Эконом» и «Детский».

— Недавно появились еще «Доставка» и «Курьер» — я их тоже выполняю. График на службе у меня был два через два. В такси себе такой и оставил. Вообще свободы в нашем деле много. Сам день свой строишь, в любой момент можешь взять отпуск или уйти, — рассказывает водитель.

Мужчина считает, что за последние годы такси в Алтайском крае достигло пика популярности — пассажиров очень много. Это прямо сказывается на уровне доходов водителей.

— В Рубцовске средняя зарплата 20 тысяч рублей, если 25 тысяч получаешь — уже хорошо. А в такси выходит от 35 тысяч в месяц, — поделился Андрей. Мы с коллегами по таксопарку общаемся в чатах. Ни от кого серьезных нареканий не слышал.