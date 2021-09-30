Дистанционные сделки с недвижимостью все чаще заключают в Алтайском крае

Дистанционные сделки – новшество 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Так, недавно в Тальменском районе жительница одного из сел приобрела долю в объекте недвижимости, собственник которой проживает во Владивостоке, сообщает сайт Алтайской краевой нотариальной палаты.

"Возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны, становится все более востребованной как для бизнеса, так и для граждан в крае. Ведь авиаперелет, как в нашем случае, из Владивостока, а также потраченное время обошлись бы гораздо дороже", – прокомментировала нотариус Тальменского нотариального округа Ольга Жесткова.

Дистанционные сделки – новшество 2021 года. Их проводят нотариусы, каждый в своем городе, с помощью специальных программ и оборудования.

Проект сделки создается с использованием электронной системы нотариата. Участники, находящиеся отдельно (каждый в присутствии нотариуса), подписывают экземпляр сделки в электронной форме – простой электронной подписью.

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Далее электронный экземпляр подписывается квалифицированными электронными подписями нотариусов, которые удостоверяют документ.

Бумажный вариант договора идентичен электронному экземпляру и будет храниться у сторон и у нотариусов.

"Дистанционно в данном случае не означает заочно. Стороны должны пусть и по отдельности, но все равно лично явиться к нотариусу. Нотариусы связываются между собой по защищенному каналу видеосвязи и проводят всю необходимую подготовку.

По степени безопасности дистанционный формат сделки с нотариусом не уступает традиционному варианту удостоверения договора в одной нотариальной конторе", – пояснила Ольга Жесткова.

После подписания договора нотариус в электронном виде направляет документы на электронную регистрацию перехода права. Сделка с участием нотариусов Тальменки и Владивостока уже через сутки была зарегистрирована в Росреестре.