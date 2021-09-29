Известный блогер Slava Marlow планировал поступать в барнаульский вуз

Автор известных хитов «Ты горишь как огонь» и «Снова я напиваюсь» родился в Новосибирске. Скриншот шоу "вДудь" на YouTube

Известный музыкальный продюсер и битмейкер Slava Marlow признался, что после школы хотел поступать в барнаульский вуз. Об этом он рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю в сюжете его одноименной программы «вДудь».

Автор известных хитов «Ты горишь как огонь» и «Снова я напиваюсь» родился в Новосибирске.

«Я хотел куда-то поступить на заочку, чтобы только ездить и сдавать экзамены, и чтобы это было связано с моим родом деятельности. В Новосибирске ничего связанного с музыкой в плане инженерии не было. Звукорежиссура в Барнауле - самое ближайшее», - рассказывает Slava Marlow.

Но в итоге, поддавшись на уговоры друга, он поехал проходить вступительные испытания в Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, куда и был зачислен на факультет экранных искусств на специальность «Продюсер кино и телевидения».

Кстати, во всех начинаниях, в том числе и в создании нестандартного амплуа, Slava Marlow поддерживала семья. Первый маникюр еще до поездки в Москву музыканту сделала мама. А вот в школе его эпатажный стиль не пришёлся по вкусу. Slava Marlow признался Юрию Дудю, что был случай, когда его хотели выгнать из-за крашеных волос. Музыкант не очень любил школу. Будущая звезда даже не пошёл на выпускной, потому что нужно было сдавать 18 тысяч рублей, и половина суммы должна была идти на подарки учителям, взаимоотношения с которыми не всегда складывались хорошо.

Отметим, что про столицу Алтайского края вспоминает не первый гость Юрия Дудя. В предыдущих выпусках программы российский комик Сергей Орлов отметил барнаульский ресторан Damiani, как одно из трёх лучших мест общественного питания в России. Стендапера впечатлила изысканная подача блюда.

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