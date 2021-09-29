Два юбиляра. Липецкий драмтеатр с обменными гастролями посетил Барнаул

«Супница. Винная карта одного преступления» Фото: Олег УКЛАДОВ

Так совпало, что и Алтайский театр драмы имени Василия Шукшина и Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого в этом сезоне отмечают круглую дату – 100 лет. В рамках федерального проекта «Большие гастроли» труппа из Европейской части России представила свою работу для сибирской публики.

- Мне кажется, что наши театры – не столько ровесники, сколько два очень похожих творческих коллектива. Наверное, стоило прожить сто лет, чтобы эти обменные гастроли у нас состоялись, – подчеркнула директор Липецкого академического театра драмы Татьяна Горелова.

«Супница. Винная карта одного преступления» Фото: Олег УКЛАДОВ

Липецкие актеры представили пять своих постановок. Они, в том числе, были интересны нашему зрителю, поскольку некоторые из них также есть в репертуаре алтайской драмы, к примеру, «Слишком женатый таксист». Также они привезли комедию «Как важно быть Эрнестом», сказку «Али-Баба и разбойники», трагедию «Коварство и любовь», комедию положений «Супница. Винная карта одного преступления». Так что при желании, все возраста могли почерпнуть для себя что-то интересное.

Интерес у местной публики действительно был колоссальным. Возможно, за лето местные театралы истосковались по культурному времяпрепровождению, а возможно действительно было интересно увидеть что-то новое. Билеты не некоторые постановки были раскуплены буквально за пару дней.

«Супница. Винная карта одного преступления» Фото: Олег УКЛАДОВ

Особо барнаульские зрители оценили комедию положений «Супница. Винная карта одного преступления». Многие, не сдерживая выражений, назвали ее уморительной. В постановке рассказывается о супружеской паре, которая испытывает значительные денежные трудности. Они считают, что самый легкий путь обогатиться – это получить наследство престарелой тетушки. Однако сама родственница пока еще не собирается на тот свет. Так что еще придется постараться, чтобы свести ее в могилу.

«Супница. Винная карта одного преступления» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Супница. Винная карта одного преступления» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Супница. Винная карта одного преступления» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Супница. Винная карта одного преступления» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Супница. Винная карта одного преступления» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Супница. Винная карта одного преступления» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Супница. Винная карта одного преступления» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Супница. Винная карта одного преступления» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Супница. Винная карта одного преступления» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Супница. Винная карта одного преступления» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Супница. Винная карта одного преступления» Фото: Олег УКЛАДОВ

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