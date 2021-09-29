Из парикмахеров – в наставники: история успеха самозанятой жительницы Барнаула

В бьюти-индустрии Анна Маляр уже 20 лет Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Меня зовут Анна Маляр и я мультиличность», - смело и уверено заявила о себе жительница Барнаула в своем инстаграм и, если можно сказать, начала новую жизнь:

- Некоторое время назад я поставила себе новую цель - вернуть себе себя и стать лучшей версией. Тогда я намеренно устроила себе вызов и выбрала для себя новый бизнес. Шаг в неизвестность - и понеслось….

В бьюти-индустрии Анна Маляр уже 20 лет Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Взлеты и падения

В бьюти-индустрии Анна Маляр уже 20 лет. После школы она решила как можно быстрее стать финансово независимой и пошла учиться в международную академию парикмахерского искусства.

- Родители меня поддержали. Я очень-очень много работала и в итоге стала успешным колористом. А когда меня назначили управляющей салоном красоты, я поступила в академию предпринимательства при правительстве Москвы и получила высшее образование, став профессиональным управленцем, – рассказывает свою историю Анна.

Далее было открытие собственного салона и несколько его трансформаций. Что уж греха таить – пришлось пережить и взлёты, и падения.

- Сейчас непростое время для бьюти-бизнеса. Всё точно не будет как раньше, поэтому нужно искать новые варианты развития, – говорит Анна.

Перед пандемией ей пришлось закрыть свой салон. Однако, не зря говорят, что одних кризисы убивают, а других закаляют, делают сильнее и открывают второе дыхание.

- Я не могла простить себе такой провал и твердо решила, что нужно развиваться дальше – так и оказалась на одном из курсов для предпринимателей, которые проводит центр «Мой бизнес», где получила те управленческие навыки, которых мне не хватало.

В бьюти-индустрии Анна Маляр уже 20 лет Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Когда появляются крылья

С особым трепетом Анна называет два пройденных курса. Первый - «Женский бизнес 2.0» , где спикеры федерального уровня учили «студенток» как прокачать свой бизнес и сохранить гармонию в семье.

- Я случайно узнала про программу «Женский бизнес.2.0» и это бинго! Во время обучения у меня возник инсайт о расширении бизнеса, но не в традиционном понимании – открытии новых салонов, а в том, что я, со своим 20-летним опытом, могу делиться знаниями. У меня накопилось огромное количество идей, я чувствую потребность делиться ими. Есть идеи работы в онлайн и оффлайн-режимах , – делится собеседница.

Во время второго курса «Трансформация бизнеса. Индустрия красоты», который также организовывал Центр «Мой бизнес», Анна ещё больше утвердилась в своём желании расширять границы своего бизнеса. За время обучения говорили о том, как развить собственный бизнес в индустрии красоты, узнали об инструментах грамотного и эффективного продвижения личного бренда и смогли оценить преимущества и возможности самозанятости.

В бьюти-индустрии Анна Маляр уже 20 лет Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Приглашённым спикером курса был гуру, праотец индустрии красоты, основатель международной сети салонов «Персона» Игорь Стоянов! Я поделилась с ним своими мыслями о том, что хочу стать наставником для начинающих мастеров, открыть для них школу по развитию бьюти-бизнеса, и он меня поддержал. Это окрылило и дело, как говорится, осталось за малым - осуществить все задуманное! – вдохновленно делится планами Маляр.

А вообще, по мнению Анны, женская формула счастья – быть самодостаточной личностью в жизни, реализованным профессионалом в работе и счастливой женой и мамой в семье.

- Всегда трудно начинать. И очень легко "потопить" свои идеи в своих же сомнениях и не дойти до реализации, даже если много опыта, - рассуждает Анна. – Но я хотела бы дать совет - когда тяжело, напомни себе эту мысль: если сдаться, легче всё равно не станет!

В ближайшее время Анна намерена осуществлять свою новую мечту. И, глядя на эту девушку, нет никакого сомнения, что у нее всё обязательно получится!

Красота спасёт мир

Несмотря на занимаемые должности (управляющая салона, владелица собственного бизнеса), Анна Маляр никогда не переставала заниматься тем, к чему лежит её сердце – делать своих клиенток красивее! И, соответственно, счастливее!

- Я всегда оставалась и остаюсь мастером-парикмахером, колористом, так как очень люблю это дело, оно меня вдохновляет! – признаётся она.

Недаром говорят, что красота спасёт мир. Кстати, эксперт поделилась последними трендами бьюти-индустрии: этой осенью остаются актуальны очень короткие стрижки, а также стрижки в стиле Боб, Боб на удлинение и традиционное каре. Для длинных волос сейчас мода на слоистые формы, придающие объем и движение прядям.

- Что касается окрашивания, я в своей работе часто использую принцип естественности. В целом же сейчас, как никогда, популярны различные техники осветления. Порой, даже несколько светлых прядей у лица в технике контуринг могут преобразить и освежить образ и поднять настроение. Так же остаются популярными яркие пряди. Если хочется добавить в свой образ изюминку – это как раз то, что нужно! – говорит парикмахер-колорист, - Сейчас множество красителей на рынке, но чтобы подобрать себе цвет и краситель, лучше всё-таки обратиться к профессионалу.

При этом Маляр отмечает, что дорогой цвет волос никогда не выйдет из моды:

- Это переливы цвета, которые идут очень естественно и смотрятся эффектно, при этом у женщины нет необходимости краситься каждый месяц. Главный тренд – адаптировать моду под клиента, а не наоборот. Иными словами, упор идёт на персонализацию, подчеркивание особенностей внешности.

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