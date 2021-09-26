Два пункта вакцинации закрылись в Барнауле

Продолжают прием еще несколько пунктов вакцинации Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прекратили свою работу два пункта вакцинации от коронавируса. Об этом сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края.

- Уважаемые жители и гости Алтайского края! Сообщаем, что прививочные пункты в ТЦ «Весна» и в ТЦ «Волна» приостановили свою работу, - уточняют в ведомстве.

Вместе с тем, остаются работать несколько пунктов, где не требуется предварительная запись: это Диагностический центр Алтайского края, Городская больница №4, ТРЦ «Геомаркет».

В первом случае желающих вакцинироваться ждут по будням с 12 до 14 часов для того, чтобы ввести первый компонент препарата «Спутник-V», и с 14.00 до 19.30, чтобы получить второй компонент. В субботу центр принимает с 10:00 до 13:00 (первый компонент), с 13:30 до 17:00 (второй компонент).

- Вакцинация проводится в кабинете № 114 вакцинами Спутник-V (Гам-Ковид-Вак), Спутник Лайт и КовиВак, - поясняют в минздраве.

Для того, чтобы попасть на прием, необходимо обратиться в регистратуру Диагностического центра (окно № 9).

Городская больница №4 работает с 8 утра до 19 вечера. Прием ведется в будни по адресу: улица Юрина, 166а (кабинеты 314, 315, 320).

Торгово-развлекательный центр «Геомаркет» (проспект Ленина, 154а) работает для желающих привиться с 10.00 до 19.00 ежедневно, в том числе, в выходные дни. Стоит отменить, что здесь можно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа.

- Пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции и гриппа можно в любой поликлинике края по предварительной записи. Записаться можно через портал Госуслуг и через колл-центры поликлиник, - подчеркивают в министерстве здравоохранения края.

Вакцинация бесплатная, но с собой необходимо иметь пакет документов: паспорт, полис и СНИЛС.

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