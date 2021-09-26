В Барнауле завершился Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина

Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 24 сентября, в Барнауле спектаклем Московского театра на Таганке завершился IV Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. О том, как он прошел, рассказали в министерстве культуры Алтайского края.

Фестиваль длился целую неделю. Молодёжный театр Алтая За это время алтайская публика смогла увидеть постановки 11 театров. Свои работы представили творческие коллективы Кемерово, Екатеринбурга, Вологды, Новосибирска, Челябинска, Альметьевска, Республики Башкортостан, Глазова (Удмуртия), Нягани, Москвы, а также в числе участников конкурсной программы были и представители краевой столицы - Молодёжный театр Алтая и театр драмы имени Василия Шукшина.

- 24 сентября состоялось подведение итогов фестиваля и награждение победителей, - говорят в министерстве.

В состав жюри входили известные театроведы: Антон Алексеев, Кристина Матвиенко, Роман Феодори, Юлия Клейман. Председатель – Елена Ковальская. Эксперты посетили все без исключения спектакли и отметили лучшие из них.

Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

В заключительный день фестиваля на сцене Молодежного тетра выступила труппа Московского театра на Таганке. Того самого, в котором с 1964 года служил сам Валерий Сергеевич. А с октября 2011 по март 2013 года Золотухин был художественным руководителем Таганки. За это время было выпущено шесть премьерных спектаклей.

Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне, коллеги Валерия Сергеевича представили постановку «Горка». Автором пьесы является Алексей Житковский, режиссер Данил Чащин.

Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последняя любовь Валерия Золотухина Ирина Линдт: Мой сын не остался без отца

Еще каких-то два года назад в честь пятилетия Культурного фонда Валерия Золотухина в Барнаул привозили из Москвы детский театральный центр. В концертном зале «Сибирь» в честь первой маленькой даты состоялся большой гала-концерт победителей фестиваля за все пять лет (подробнее)