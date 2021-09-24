Бизнесмен рассказал, как с одной детской кроватки сделать строительную компанию

Сначала это было всего лишь хобби. Скриншот видео телеканала "Толк"

Когда сыну Филиппа Девянина было два года, супруги решили купить новую кроватку, но единственная модель, которая понравилась им по фото в интернете, нигде не продавалась. Поэтому мужчина решил сделать все своими руками.

- Я пошел в магазин, купил ножовку, ну и на коленках сделал первую кроватку для своего сына, – рассказывает бизнесмен.

Сначала это было всего лишь хобби, а потом превратилось в настоящий бизнес.

Смотреть видеосюжет Бизнесмен Филипп Девянин рассказал, как из детской кроватки сделать большую строительную компанию

Подробности смотрите в сюжете телеканала «Толк».

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