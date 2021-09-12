Ушла и не вернулась: 1,5 суток добровольцы искали в алтайском селе 72-летнюю женщину

Потеряшку передали медикам (фото: скриншот видео "Лиза Алерт")

Днем 7 сентября 72-летняя Людмила Вильская из Егорьевского района Алтайского края ушла из дома прогуляться и не вернулась. Добровольцы 1,5 суток искали ее по всей округе.

О поисковой операции рассказали участники отряда «Лиза Алерт» в нашем регионе.

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- В 00:15 оператор 8800 принимает звонок: в Егорьевском районе потерялась бабушка, Вильская Людмила Михайловна, 72 года. Ушла из дома гулять и не вернулась. В 00:19 заявка появляется в единой информационной системе. Информации минимум, но из нее понятно, что возможно у бабушки есть проблемы с памятью, и если она уже потерялась, то шанс, что она вернется домой самостоятельно, составляет не более 2%. Еще примерно 3% составляет вероятность, что ее найдет кто-то на улице, поймет, что бабушка потерялась, и поможет ей вернуться домой. Такая заявка считается срочной, - говорят в отряде.

Первым делом добровольцы, как возможно, считают многие, не бросаются сломя голову в лес. Для начала они собираются в штабе, чтобы оценить и упорядочить информацию. Стало известно, что пенсионерка ушла из дома еще в обед. На ней была легкая блузка и бриджи. Не самый лучший вариант даже для осеннего бабьего лета. К вечеру температура окружающего воздуха опустилась до +10 градусов, а это уже опасно.

- Свидетельств нет, село осмотрели, бабушки нигде нет. Долго беседуем, с одной стороны села бор и озеро, с другой поля подсолнечника. Есть надежда, что бабушка пошла на свой старый адрес, там все осмотрели… пусто. Ближайшее отделение отряда в Рубцовске (около часа езды), всем с утра на работу, решаем подождать рассвета… - продолжает рассказ поисковик. - С 8.00 пытаюсь дозвониться до дочери, чтоб собрать информацию по бабушке, параллельно объявляю выезд… но рабочий день, большинство на работе. Первые экипажи с Барнаула готовы только в 2 часа, с Рубцовска после 4.

Долго не получается дозвониться до дочери пенсионерки. Потом выясняется, что неверно была записана одна цифра. Когда связь все же наладилась, удалось добыть дополнительную информацию.

- Всегда гуляет по деревне по двум улицам и только по прямой, никуда не сворачивая, всегда домой приходит сама, а тут ушла и пропала, - говорит доброволец. -Начинаю запускать поиск. Делаю ориентировку, тему на форуме, посты в социальных сетях, есть надежда, что возможно кто-то видел нашу бабушку и сообщит об этом. Около 2 часов одновременно с выездом экипажа с Барнаула, на место прибывает наш опытный старший группы Роман. Получает задачу разведать обстановку, и какие задачи уже были выполнены.

Экипаж поисковиков из Рубцовска приехал только к шести часам вечера. Еще спустя час в селе Шубинка было уже около 40 добровольцев, в том числе полицейские, сотрудники МЧС, военные, администрация поселения.

- Ввели в курс дела, какие задачи выполнены на момент прибытия добровольцев отряда. Разворачиваем штаб в сельсовете, на подготовленной карте зоны поиска отмечаем места и возможные маршруты передвижения бабушки. Судя по последним свидетельствам, выясняется, бабушка свернула с привычного для нее маршрута, - продолжается рассказ. - Через 30 минут получаем новое свидетельство от местных охотников: «видели бабушку вчера около 20.00-21.00 недалеко от берега озера Горькое...

Поисковики отправились на место двумя возможными путями подъезда, чтобы наверняка закрыть все задачи. Примерно еще через 40 минут, когда на часах уже было 20. 40, военные сообщили по рации: «Найдена, жива!». На вопросы своих спасателей о самочувствии, пенсионерка отвечает: «Отлично!», но по всей видимости, это она просто храбрилась, потому что самостоятельно передвигаться не могла. К штабу вызвали «скорую».

- Этот непередаваемый момент в поиске, к которому ты долго идешь, тратишь свои физические и душевные силы, поиск занимает твою голову целиком. И вот это все ради короткого звонка с криком: «Нашли!!! Живая!!!», - продолжает волонтер.

Медики заключили, что бабушка сильно устала, организм обезвожен, сильно покусали комары. Но все это не страшно, главное, что она нашлась.