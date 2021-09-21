Дело, которым живешь

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Холдинг «Алтайлес» определил лучших по профессии в 2021 году. Результаты подвели накануне профессионального праздника — Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. В этом году в передовиках — Ребрихинский лесхоз. Его сотрудники победили практически во всех номинациях.

Коллектив, как единый механизм

Какая бы техника ни стояла на страже леса, никогда она не сможет заменить труд людей, выполняющих свои обязанности с удовольствием, по зову сердца, однажды и навсегда выбравших путь служения благородному делу.

- Наш коллектив — опора предприятия, его движущая сила, направленная на сбережение и приумножение лесов, — рассказывает Юрий Беспалов, исполнительный директор ООО «Ребрихинский лесхоз». — И лес получает эту заботу в полной мере, потому как здесь работают настоящие профессионалы своего дела.

Люди здесь любят свою работу и получают достойную оплату. Хорошо сработали — премия обеспечена. Просрочек и задержек заработной платы не бывает, отмечают специалисты. Работают на предприятии и молодые, только получавшие лесные навыки, и опытные специалисты, и целые династии.

Владимир Савенко, тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса(слева) Фото: Виталий БАРАБАШ

Владимир Савенко — настоящий специалист своего дела, стаж работы в отрасли семь лет. До этого работал в сельском хозяйстве, но в связи с переездом перешел в лесную сферу. Хороших трактористов всегда трудно найти.

- В мои обязанности входит подготовка лесосек. Сделать дороги зимой, трелевка леса, штабелевка, — коротко сообщил Владимир Александрович. На первом месте у него всегда — внимание к деталям. Он человек слова и дела.

Его коллега — водитель грузовика по вывозке леса Юрий Макушев.

Юрий Макушев, водитель автомобиля по вывозке леса на заводы Фото: Виталий БАРАБАШ

- С утра мне в автомобиль загружают лес. И я везу его в Павловский или Каменский комбинаты, — описывает свой рабочий день Юрий Алексеевич. — По 40 кубов за раз возим. На заводах погрузчик разгружает и возвращемся опять. При хороших раскладах в день выходит три рейса. Сейчас машины более комфортные: кондиционер, гидравлический руль, электроника и многое другое. Я работаю уже 12 лет и это моя третья машина, лично пригонял ее в Алтайский край из Москвы.

Село живет

В Ребрихинском лесхозе, как и в других предприятиях холдинга «Алтайлес», помимо достойной оплаты есть и уверенность в завтрашнем дне, добавляет директор. Люди видят соответствующее отношение: премии, выработка, социальная ответственность, доска почета, круглогодичная занятость, другие поощрения. Рабочие знают, что о них заботятся и труд их ценят. Поэтому коллектив стабилен и люди трудятся здесь много лет.

А значит и село живет. Некоторые в Ребрихе пробовали ездить на вахту или Север, но вскоре возвращались. Получать достойную зарплату можно и рядом с домом, уделяя необходимое внимание семье. За подбор персонала и команды отвечает Наталья Зарипова, специалист по кадровым вопросам и делопроизводству аппарата управления.

Наталья Зарипова, специалист по кадровым вопросам и делопроизводству Фото: Виталий БАРАБАШ

- В лесхозе я работаю с 2014 года, — отмечает Наталья Афанасьевна. — Стараюсь повышать свой профессиональный уровень, изучаю все изменения в трудовом законодательстве, нормативные документы. Работа сложная, требует аккуратности и внимания, но она мне нравится. Люблю подбирать работников, подсказывать им, как получить профильное или дополнительное образование, помочь с документами ветеранам для получения пенсии. Третий год, как куратор, работаю со школьным лесничеством. С ребятами устраиваем экологические акции: очистка берегов водоемов, озеленение села, лесовосстановление. Наши юные лесничии занимают призовые места на краевых конкурсах.

Руководство Ребрихинского лесхоза подчеркивает: в отрасли для молодых людей есть хорошая возможность реализовать свой потенциал, вырасти в профессиональном и карьерном плане.

- Мы ждем молодежь, готовую вступить в нашу команду. А в профессиональный праздник мне бы очень хотелось поздравить своих коллег с этим замечательным днем. Хочу пожелать им крепкого здоровья, семейного благополучия, успеха во всех начинаниях, — резюмирует Юрий Беспалов.

СПРАВКА КП

По итогам конкурса 2021 года, проведенного среди предприятий ООО «Лесная холдинговая компания «Алтайлес», названы победители. «Лучшая бригада на заготовке древесины» работает в Ребрихинском лесхозе: Сергей и Вячеслав Веселовские (вальщики леса), Алексей Веселовский и Александр Тиунов (обрубщики сучьев), Владимир Савенко (тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса). Также в числе победителей Юрий Макушев (водитель автомобиля по вывозке леса на заводы) и Наталья Зарипова (специалист по кадровым вопросам и делопроизводству).