Игропрактика, меняющая жизнь: как барнаульский психолог помогает людям через игры поверить в себя

В арсенале у Галины около десяти психологических игр Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«У меня ничего не получится. Нет сил и времени. И вообще, эта цель нереальная». Знакомо? В итоге многие так и не решаются начать новые проекты, отношения, открыть свое дело, сменить работу. Однако все это - лишь негативные установки в нашей голове и не более. И бороться с ними можно разными способами. Так, например, барнаульский психолог Галина Спиридонова проводит различные трансформационные психологические игры, которые помогают принять решение, меняющее жизнь.

В свое время Галина Спиридонова сама прошла внутреннюю трансформацию Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- В процессе игры вы начинаете знакомиться с тем собой, которого чаще всего не замечали, с теми своими гранями и уникальными способностями, которые вам дарованы от рождения, но вы так и не начали ими пользоваться в полной мере, - рассказывает Галина. - Происходит погружение в себя настоящего и, так сказать, «распаковка» спящих внутренних ресурсов.

В свое время Галина Спиридонова сама прошла внутреннюю трансформацию. Работая психологом в барнаульском вузе, до определенного момента она не могла выйти за пределы своей официальной работы. Однако после курсов, организованных Центром «Мой бизнес», границы ее профессиональной деятельности расширились.

В арсенале у Галины около десяти психологических игр Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Первый раз я пришла в Центр «Мой бизнес» в 2018 году - в тот момент я искала пути роста, новые возможности и ресурсы. Приняла участие в марафоне «Бизнес как спорт», который помог мне очень многое осознать. В 2020 году прослушала курс «Азбука предпринимателя» и «Женский бизнес 2.0», где нам помогли раскрыться и, так сказать, «расцвести», - рассказывает Галина.

Результатом стало создание клуба личностного развития, его отличительная особенность - помощь людям через игры.

- Я долгое время не могла найти свой инструментарий для психологической практики. И когда гейм-дизайн пришел в психологию, у меня загорелись глаза, я поняла, что это мое! Прошла обучение на игропрактика и стала развиваться в этом направлении, – делится Галина. – Игры способствуют налаживанию отношений с собой, в семье, на работе, с друзьями, с людьми, с деньгами. В формате игры можно проработать любую психологическую проблему, и при этом, рассматривая один запрос, сразу намечается несколько зон (семья, работа, внутреннее состояние и т. д.) для развития и роста.

Самое интересное в том, что в начале игры у человека есть один определенный запрос, но в процессе открываются совершенно разные инсайты. Так, например, не редкий случай, когда при запросе на увеличение дохода во время игры выходит «наружу» информация, которая является подсказкой для решения вопросов в семье, влияющая на внутреннее состояние человека и делающая его нересурсным.

- Также в числе причин низкого дохода могут выйти наружу негативные установки, касающиеся отношений с людьми или убеждения про деньги, которые нас останавливают и ограничивают, - поясняет игропрактик.

В арсенале у Галины около десяти психологических игр. Самые востребованные - «Хочу. Могу и Буду» (рассчитана на личностное развитие), PornoMany (даёт 100%-ю трансформацию денежного мышления), «ПриЦелься» (для определения своей цели), «Риторический покер» (на развитие навыков коммуникации) и т. д. Результатами клиентов, прошедших данные игры, Галина поделилась с корреспондентом «Комсомолки».

В арсенале у Галины около десяти психологических игр Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Результаты игры «Хочу. Могу и Буду»

Девушка пришла с запросом о личностном развитии. Во время игры всплыла проблема ее отношений с мамой, которая якобы постоянно пыталась навредить. В итоге девушка нашла в себе внутренние силы и ресурсы исправить ситуацию и стала принимать маму как друга. Отношения между родственниками наладились, после чего и в других сферах жизни все начало меняться.

***

Девушка пришла на игру с желанием расти, развиваться как личностно, так и профессионально, причем она вроде бы прикладывает для этого все усилия, но все равно стоит на месте.

- Через игру мы выяснили, что у нее есть психологическая установка «мне нельзя высоко подниматься по профессиональной лестнице, нужно быть середнячком», - рассказывает Галина. - Мы поменяли эту установку на новую, а именно: все, что улучшает мою жизнь, мне можно. В итоге человек стал двигаться вперед, начался положительный сдвиг в профессиональном плане. Это происходит за счет того, что во время игры меняется отношение к себе и окружающим.

***

Молодой человек пришел на игру с запросом, как ему научиться контролировать свои эмоции. Он очень вспыльчивый, мог резко ответить собеседнику, что нередко приводило к конфликтам.

- В итоге во время игры мы нашли корни этой эмоциональной неустойчивости - с детства у него были аналогичные примеры, которые парень принял за норму, - вспоминает Галина. - Причем он был уверен, что он плохой, вспыльчивый человек, с которым нельзя дружить и общаться. Однако во время игры у него произошел инсайт - это просто вредная привычка, с которой можно бороться, и выстроил стратегию по изменению своего поведения.

Результаты игры «ПриЦелься»

Во время групповой игры молодой человек, осваивающий профессию фотографа, озвучил запрос о том, что хочет увеличивать свой доход именно в этой сфере. Во время игры он нашел ответы на вопрос, что ему нужно для этого делать. В тот же день на молодежном форуме «Алтай - территория развития» он рассказал о себе и предложил свои услуги, написал о себе в разных чатах, провел ряд открытых фотосессий и т. д. Это дало эффект - о нем узнали, и соответственно, появились заказы. Вроде бы эта схема понятна всем, однако часто человеку нужен «волшебный пендель», чтобы начать действовать, и игра как раз его обеспечивает.

***

Девушка пришла играть в эту игру с целью узнать, как ей увеличить свой доход.

- Но во время игры ее озарило, что не доход является ее целью, а желание стать мамой. У них с мужем был общий бизнес, в итоге клиентка пришла к выводу, что ей нужно просто делегировать часть обязанностей ему, и тогда у нее будет время на то, чтобы посвятить себя материнству и при этом не потерять доход, - рассказывает психолог.

В арсенале у Галины около десяти психологических игр Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати

Психолог Галина Спиридонова работает в статусе самозанятой. Говорит, что это очень удобно. Сейчас под руководством экспертов Центра «Мой бизнес» она проводит ребрендинг своего клуба, который будет называться «Игры жизни».

- Эксперты помогли мне выстроить контент-план, научили грамотному продвижению. В настоящее время мы проводим финальный этап ребрендинга и готовы к новым свершениям! - радуется Галина Спиридонова.