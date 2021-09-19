«Коммунисты России» о КПРФ: «Оппозиция нас боится»

Сергей Матасов обсудил с журналистами прогнозы голосования и поделился планами партии на будущее Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Избирательная комиссия Алтайского края подсчитывает голоса избирателей по итогам трехдневных выборов. А тем временем, в «Сибирской медиагруппе» лидер регионального отделения партии «Коммунисты России» Сергей Матасов обсудил с журналистами прогнозы избирательной кампании и поделился планами партии на будущее.

Как отметил один из журналистов холдинга со ссылкой на свой источник, «Коммунисты России» имеют все шансы, чтобы пройти пятипроцентный барьер в Алтайское краевое Законодательное Собрание. По словам Матасова, партия была готова к такому итогу. Кампания запомнится, в том числе и тем, что реготделению пришлось через суд доказывать достоверность собранных подписей для подачи их в крайизбирком, но политиков это не подкосило, скорее, закалило на дальнейшую борьбу.

- Нас боится оппозиция, потому люди могут начать сравнивать: что делает другая коммунистическая партия (КПРФ) и что делаем мы. Одни зарабатывают деньги, а другие отстаивают права трудящихся, - подчеркнул Матасов.

Кстати, «Коммунистов России» нередко путают с КПРФ. Матасов подтвердил, что путаница существует, и даже знакомые политика допускали ошибки и вместо «Коммунистов» голосовали за КПРФ, однако процент ошибки, как считает политик, составляет не больше 1%.

Что касается планов на будущее, то в следующем году на муниципальных выборах партия планирует выдвигать своих кандидатов. Речь идет как об активистах, так и об общественниках. Кстати, партия и в этой кампании делала упор на общественные организации – это и «Казаки», и «Комитет памяти имени Михаила Евдокимова», и общественная организация «Беловодье» и так далее.

- Нас должны поддержать люди вне зависимости от коммунистической убежденности. Если стремишься к чему-то новому, то нужно продвигать новых людей. Мы поддерживаем общественные организации, которые несут свою культуру в общество, а человек должен быть культурно просвещенным. Светлые помыслы – светлые организации, - отметил он.

Во время разговора с Матасовым журналисты затронули тему сотрудничества с другими оппозиционными партиями. Лидер реготделения подчеркнул, что «Коммунисты России» готовы сражаться единым фронтом, однако на деле не все партии готовы откликнуться на помощь людям.

Наконец, как подчеркнул Сергей Матасов, в большой политике не обойтись без удачи: «Для победы нужна капелька везения и большая трудоемкая работа».