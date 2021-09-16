Выборы в Алтайском крае 2021: за кого будут голосовать жители региона

Собираясь на выборы, не забудьте взять паспорт Фото: Олег УКЛАДОВ

С 17 по 19 сентября в Алтайском крае будут проходить выборы-2021. Кампания этого года особо значима, так как жители региона выберут депутатов, которые представят наш край на федеральном уровне.

Голосование длится три дня, но Единый день придется на 19 сентября. Практика трехдневных выборов была введена еще в прошлом году, и связано это с пандемией коронавируса, чтобы не допустить массового распространения инфекции в местах голосования. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00, узнать свою точку для голосования можно с помощью сервиса Центризбиркома.

Собираясь на выборы, не забудьте взять паспорт. На избирательном участке вам вручат несколько бюллетеней. В первую очередь речь идет о голосовании за кандидатов в VIII созыв Государственной Думы РФ. В новый созыв наберут 225 депутатов по спискам партий и 225 – по одномандатным округам. В нашем крае четыре таких округа: Барнаульский, Бийский, Рубцовский и Славгородский.

Также в этом году в Алтайском крае будут выбирать депутатов нового созыва краевого Законодательного Собрания. Региональный избирком зарегистрировал списки партий «Единая Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия - За правду», ЛДПР, КПРФ и «Коммунисты России». Всего в парламенте будет 68 народных избранников: 34 – по одномандатным округам, и 34 – по партийным спискам. Избранные депутаты будут занимать свои посты в АКЗС на протяжении пяти лет.

Кстати, как и в прошлом году, избиратель вправе подать заявление о голосовании на дому. Сделать это можно через портал Госуслуг до 14:00 19 сентября, но нужна веская причина – к примеру, болезнь, инвалидность, уход за больным и так далее.

Еще для некоторых категорий граждан предусмотрен формат досрочного голосования. До 20:00 16 сентября голосуют избиратели, которые проживают в труднодоступных или далеких от мест голосования селах.

- Проголосовать досрочно смогут жители 26 населенных на территории девяти районов Алтайского края. Это Баевский, Ельцовский, Зональный, Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Поспелихинский, Тальменский и Чарышский районы, - отметили в избирательной комиссии Алтайского края.

Напомним, в дни выборов возле избирательных участков в Алтайском крае ограничат движение. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, на территориях вблизи участков будет запрещено движение тяжеловесных, крупногабаритных и «осуществляющих перевозки опасных грузов» автомобилей. Также там будет запрещена остановка и парковка любого транспорта.

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