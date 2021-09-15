Юрий является директором ООО «Славянская торговая компания». Скриншот видео телеканала "Толк"

В начале 2000-ых годов Юрию Кадырову подарили один улей, и в тот момент родилась его любовь к пчелам. Сейчас Юрий является директором ООО «Славянская торговая компания». В сюжете он подробно рассказал о том, как построил свой бизнес.

- Пчеловодство – это сердце. То есть надо не просто любить пчел или еще там что-то, этим надо жить, – рассказывает бизнесмен

Подробности смотрите в сюжете телеканала «Толк».

Смотреть видеосюжет Пчеловод Юрий Кадыров рассказал, как хобби стало бизнесом

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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