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Экономика14 сентября 2021 11:07

Владелица ювелирного дома Оксана Некрасова рассказала о магии бизнеса

Женщина больше 30 лет занимается предпринимательством
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Бизнесвумен лично отслеживает все коллекции. Скриншот видео телеканала "Толк"

Бизнесвумен лично отслеживает все коллекции. Скриншот видео телеканала "Толк"

Владелица ювелирного дома «Элита», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала JEWERLY GAR Оксана Некрасова рассказала о том, как построила свой бизнес.

- Сама лично отслеживаю все коллекции. Общаюсь с удовольствием с покупателями. Потому что без этого никак нельзя в бизнесе, – рассказывает Оксана Некрасова.

Подробности смотрите в сюжете телеканала «Толк».

Смотреть видеосюжет
Владелица ювелирного дома Оксана Некрасова о магии бизнеса
Владелица ювелирного дома Оксана Некрасова о магии бизнеса
Видео телеканала "Толк"

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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