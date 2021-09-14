Владелица ювелирного дома Оксана Некрасова рассказала о магии бизнеса

Бизнесвумен лично отслеживает все коллекции. Скриншот видео телеканала "Толк"

Владелица ювелирного дома «Элита», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала JEWERLY GAR Оксана Некрасова рассказала о том, как построила свой бизнес.

- Сама лично отслеживаю все коллекции. Общаюсь с удовольствием с покупателями. Потому что без этого никак нельзя в бизнесе, – рассказывает Оксана Некрасова.

Подробности смотрите в сюжете телеканала «Толк».

Смотреть видеосюжет Владелица ювелирного дома Оксана Некрасова о магии бизнеса

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

#малыйбизнесвлицах

мойбизнес22.рф