Алтайкрайстат представил портрет типичного барнаульца

По информации на 1 января 2021 года, в Барнауле постоянно живет 695,5 тыс. человек Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Ко Дню города Алтайкрайстат подготовил статистический портрет жителя Барнаула. Также в управлении рассказали, в каком районе краевой столицы живет больше всего людей, сколько зарабатывают и кем чаще всего работают жители краевой столицы.

Типичный барнаулец

По информации на 1 января 2021 года, в Барнауле постоянно живет 695,5 тыс. человек. В краевой столице больше женщин – 384,7 тыс. человек (55,3%), а мужчин – 310,7 тыс. (44,7%). В целом средний возраст барнаульца составляет 39 лет. При этом средний возраст женщин – 42 года, мужчин – 36 лет.

В каком районе больше жителей

Барнаул занимает территорию площадью 940 квадратных километров и поделен на 5 административных районов.

Больше всего людей живет в Индустриальном районе – 204,2 тыс. человека (29,4% от общей численности населения Барнаула). На втором месте – Ленинский с численностью 153,1 тыс. человек (22%). Далее идет Центральный – 125,3 тыс. человек (18%), Железнодорожный – 113,3 тыс. человека (16,3%). Замыкает пятерку Октябрьский район с общей численностью населения 99,4 тыс.человек (14,3%).

За 2020 год в Барнауле родилось 6413 малышей, в том числе 3268 мальчиков (51% от общего числа рожденных детей) и 3145 девочек (49%). В целом на тысячу девочек при рождении приходилось 1039 мальчиков.

Типичный барнаулец. Фото: Алтайкрайстат

Кем работают и сколько получают барнаульцы

По данным на 1 июля 2021 года в Барнауле зарегистрировано 28,5 тыс. юридических лиц и 18,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. В крупных и средних организациях в январе-июне 2021 года заняты 156,8 тыс. человек.

– Наибольшая численность работников крупных и средних организаций города занята в промышленном производстве (20,6% от общей численности работающих). На втором месте – организации сферы здравоохранения (16,6%). Чуть меньше барнаульцев занято в образовании (15,0%), в сфере государственного управления (13,8%), – отметили в Алтайкрайстате.

Средняя зарплата в крупных и средних организациях за январь-июнь 2021 года составила 42,9 тыс. рублей, что на 9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Реальная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен) увеличилась на 2,3%.

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