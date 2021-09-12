Известный алтайский бодибилдер раскрыл тайну эффективной диеты: часто кушать и тренироваться через день

Чемпион Европы, вице-чемпион мира по бодибилдингу, автор проекта "Сибирская трансформация" Александр Барбашин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

12 сентября в Барнауле стартует восьмой сезон проекта «Сибирская трансформация». Ее участники три месяца будут худеть, подкачиваться и менять свои привычки, в том числе пищевые.

Как говорят специалисты, правильное и сбалансированное питание – это даже не половина, а большая часть успеха в формировании фигуры. Причем, неважно какая цель – похудеть или наоборот набрать мышечную массу.

Жительница Барнаула Ирина Кочубеева была участницей уже шести сезонов проекта. За это время она скинула 22 килограмма, и останавливаться на достигнутом не собирается. Благо, желание и мотивация есть, а это главное, считает чемпион Европы, вице-чемпион мира по бодибилдингу, автор проекта Александр Барбашин.

- Инструкторы тренажерного зала и наставники проекта, и в том числе и я, очень амбициозные ребята. У нас нет такого, что кто-то приходит просто поучаствовать: надо либо побеждать, либо достигать максимального результата. Но для этого ты сам должен захотеть это сделать. Если ты не хочешь – никто не сможет тебе помочь, - говорит известный бодибилдер. – Иногда просто надо достигнуть дна, чтобы оттолкнуться от него. И вот тут появляемся мы и наш проект. Если у человека есть желание, то мы все сделаем и вытащим.

Опытный наставник уверен, что если нет глобальных осложнений и противопоказаний, то достигнуть соревновательного уровня может абсолютно любой человек.

- Кубики пресса может получить любой. Для этого достаточно даже просто диеты. Но мы говорим о здоровом, стройном, подтянутом, физически притягательном теле, а это все физкультура. Да, можно похудеть, но кожа будет не в том тонусе, - добавляет тренер.

Для Ирины Кочубеевой приход в проект стал неожиданностью: некоторое время она уже ходила тренироваться к Александру Барбашину, но особо на фигуру не жаловалась. Больше хотела подкачать мышцы, чтобы не болела спина.

- Я услышала о проекте и сама попросилась. Саша мне даже не предлагал, - говорит она. – Мне было сложно привыкнуть часто кушать, делать все по правилам. Раньше я ела что попало и когда попало. Впрочем, как и многие. В итоге я просто заставляла себя есть каждые три часа. За первый проект я скинула десять килограммов.

И пошло-поехало. Сейчас Ирина старается поддерживать себя в форме. А делать это в проекте гораздо проще, ведь вокруг масса единомышленников. Есть даже общий чат, где участники делятся своими успехами и переживаниями. Возможно, для кого-то это служит своеобразным стимулом и не дает сорваться.

- У участников проекта появится в жизни структура: ты питаешься необходимое количество раз, ты тренируешься необходимое количество раз, спишь необходимое количество часов. В вашей жизни появятся контейнеры, потому что в столовой нормальной еды нет,- говорит Барбашин. – Похудеть можно и на тортике, но структура тела будет не такая хорошая. Так что на время придется отказаться от сахара (его заменители можно оставить), придется скорректировать количество фруктов. Исключается жирная и жареная пища, как домашняя, так и готовая. Алкоголь тоже полностью убираем. А вот голодание категорически не приветствуется. Да, оно бывает лечебное и проводится под наблюдением специалистов в разных клиниках, но только не у нас в проекте.

Тренироваться при этом достаточно три раза в неделю. Опытные ребята могут заниматься четыре раза. А вот каждодневные изнурительные физические нагрузки не приветствуются. При желании наставник может расписать дополнительно домашние тренировки. Для этого вам потребуется пара резиновых лент, небольшие утяжелители и гантели.

Конечно, кто-то переживает, что после того, как «Сибирская трансформация» завершится, то вернутся потерянные килограммы, но такое бывает с единицами. Многие продолжают тренироваться, заводят новые знакомства и, общаясь между собой, полностью меняют мышление и мировоззрение. И с этим уходит желание наедаться как в старые добрые времена и бездельничать.

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- Это проект для людей, которые в большей степени только планируют заняться спортом, для физкультурников. «Сибирская трансформация» - это проект для тех, кто хочет измениться за короткий период времени, - говорит чемпион Европы, вице-чемпион мира по бодибилдингу, автор проекта Александр Барбашин (подробнее)