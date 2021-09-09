Поддержка жителей Алтайского края поможет партии «Новые люди» пройти в Госдуму

Фото: партия «Новые люди».

Партия «Новые Люди» уже в сентябре может пройти в Государственную Думу. Об этом свидетельствуют данные опроса, который 6 сентября провели эксперты ВЦИОМ.

- На первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера — Новые люди. Чуть-чуть отстаёт «Партия пенсионеров». «Яблоко» точно не проходит, но при этом получает госфинансирование, если прогноз сбудется. Остальные непарламентские партии не преодолевают пятипроцентный барьер, — сделал прогноз директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Главным отличием Новых людей от других непарламентских партий стало то, что их рейтинг планомерно рос последние несколько месяцев, в то время как у основных оппонентов он либо снижался, либо незначительно колебался.

Так, в июне Новых людей поддерживали всего 1,2 % россиян. В июле этот процент вырос вдвое и составил 2,5 %, а к 6-му сентября — уже 3,8 %. Среди тех, кто точно собирается прийти на избирательные участки, рейтинг ещё выше: 4,2%. При сохранении такой динамики 19 сентября Новые люди уверенно преодолевают пятипроцентный барьер — именно столько нужно, чтобы партия прошла в Государственную Думу.

фото: ВЦИОМ

Узнаваемость партии «Новые люди» с начала лета выросла в семь раз: с 2 % до 14 % «без подсказки». Известность «с подсказкой», когда опрашиваемый видит список партий, выросла с 17 % до 38 %. У других партий динамика хуже, отмечает ВЦИОМ.

В исследовании, которое проводилось методами телефонного и комбинированного опроса, приняли участие совершеннолетние граждане РФ. В общероссийских опросах принимали участие 1 600 респондентов, сбор данных проводился 7-8 июня, 13-19 июля и 6 сентября. Также были проведены региональные опросы с 1 по 6 сентября и с 13 по 19 августа, в них приняли участие от 400 до 600 респондентов в каждом регионе. Исследование было выполнено по заказу политической партии "Новые люди".

- Впервые в парламенте может появиться пятая партия, новая политическая сила. Для этого нужно мобилизовать максимальное число сторонников, а эти сторонники должны прийти на выборы, не проспать их. Сейчас для всех самое главное — понять, что выборы дают исторический шанс, — говорит политолог Илья Гращенков.

Фото: партия «Новые люди».

Результаты выборов будут напрямую зависеть от явки и от того, как проголосуют те, кто ещё не определился.

- Мы видим, что 19-20 % избирателей ещё не знают, за кого голосовать. Это каждый пятый человек в России. Я хочу сказать этим людям и нашим сторонникам: у вас есть возможность сделать ваш голос решающим. Чтобы в Думе было обновление. Чтобы появилась новая политическая сила, которая будет продвигать перемены в стране, — заключает председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.