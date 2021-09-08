Железобетонное качество: на алтайском заводе уделяют пристальное внимание каждой детали

На алтайском заводе - пристальное внимание каждой детали Фото: Олег УКЛАДОВ

Работа строительной отрасли носит созидательный характер. Строители - люди, которые день за днем незримо, но очевидно делают жизнь населения легкой и удобной. Но получению ключей и перерезанию ленточек предшествуют важные и сложные производственные процессы. В их числе - изготовление железобетонных изделий.

Надежные решения

Барнаульский завод «ЖБИ-100» создавали для производства панелей для серийного строительства жилья и социальных объектов. В 2021 году предприятие по-прежнему поставляет железобетонные изделия на стройки Алтайского края, а еще вышло с новой продукцией на соседние регионы.

Здесь производят панели 97-й серии с трехслойной конструкцией, где утеплитель оказывается внутри железобетона. Это надежное и проверенное временем решение. Дома этой серии традиционно пользуются повышенным спросом у горожан как раз из-за комфорта проживания, а еще из-за удобных и актуальных планировок. Застройщики, которые решили строить панельные дома, часто применяют именно эту серию, справедливо рассчитывая на хорошее качество и спрос со стороны клиентов.

«Качество - важный аспект при производстве стройматериалов и строительстве зданий. Здесь нет мелочей и все имеет значение: от поступающих материалов для железобетона до слаженной работы профессиональной команды инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих, отвечающих за выпуск продукции», - рассказывает Ольга Драчева, начальник отдела технического контроля предприятия.

Первый шаг в производстве - это входной контроль поступающих материалов. Без визы экспертов предприятия ничего не попадает в цех. Производственникам важно понимать, какой цемент, щебень, песок, металл, теплоизоляционные материалы привезли в очередной партии. Даже какие электроды, сварочную проволоку, грунтовки, смазочные материалы поставили на производство. На следующем этапе ОТК и другие эксперты завода проверяют сертификаты качества и их соответствие поступившим материалам. Затем лаборатория предприятия проводит обязательные испытания по специальному графику,

ГОСТам 13015-12 и 8829-18 на жесткость, трещиностойкость и прочность.

Например, на ЖБИ тестировали лестничные марши, которые сделали по индивидуальному заказу для подъема в Нагорный парк. Конструкцию постепенно нагружали, чтобы убедиться в ее надежности и долговечности. И так с каждым пролетом! Если обнаружили брак, специалисты предприятия устанавливают и устраняют причины, по которым он произошел. Так сводится к минимуму повторное появление недочетов на данных операциях и в итоге выпускается стабильно качественная продукция.

Расширение номенклатуры

С гибким подходом к работе и высоким кадровым потенциалом предприятие ЖБИ может существенно расширять номенклатуру производства. Так, в 2019 году здесь наладили производство плит 330-й серии. Это тонкостенные конструкции, которые уже на строительной площадке дополняются утеплителем и декоративным фасадом (система вентилируемого фасада). Благодаря огромному разнообразию навесных панелей застройщик может предлагать покупателю бесконечное множество архитектурных решений для домов и общественных зданий.

Новинка 2020 года - сейсмостойкие панели также 97-й серии. Их особенность в специальной конструкции металлического каркаса. Задача производителя выпустить изделия, которые идеально стыкуются друг с другом. За счет этого многоэтажные дома выдерживают толчки силой в восемь баллов. Такая серия не актуальна для Алтайского края, зато нужна в Кемеровской области. Туда ее и поставляют из Барнаула.

«Строительные сезоны 2020 - 2021 годов особенные, - говорит Василий Дягилев, замдиректора по коммерческим вопросам. - Работу скорректировала пандемия коронавируса, заставив производственников стройматериалов и строителей перестроить свою работу. Наше предприятие справилось благодаря тому, что все технологические процессы хорошо отлажены. Каждый человек на своем месте и профессионал».

Поздравление

Дорогие горожане!

По старой доброй традиции в начале сентября мы отмечаем наш общий праздник - День города. В этом году нашему любимому Барнаулу исполняется 291 год. Трехсотлетний юбилей и круглая дата все ближе. Можно с уверенностью сказать: за последние десятилетия наш город вырос, расцвел и с каждым днем преображается.

И в этом заслуга всех нас, каждого жителя Барнаула. Со своей стороны мы будем, как и прежде, вести качественную и добросовестную работу на благо всех земляков. Дорогие друзья, от всей души поздравляем вас с праздником дня рождения города! Желаем вам и вашим семьям здоровья, благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! Всего вам доброго!

С уважением, директор завода «ЖБИ-100» Сергей Савченко.

Справка

«ЖБИ-100» - универсальное предприятие. Оно включает все существующие технологические линии производства. Железобетонные изделия здесь производят стендовым способом, агрегатно-поточным, кассетным и конвейерным. Это дает возможность выпускать ЖБИ разного назначения с различными габаритными размерами.

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