Предложения жителей Барнаула вошли в программу партии «Новые люди»

Партия на прошлой неделе презентовала основные положения своей программы. Фото: партия "Новые люди"

Партия «Новые люди» на прошлой неделе презентовала основные положения своей программы. В числе главных идей — пересмотр межбюджетных отношений в пользу регионов, выборность глав городов, судей и прокуроров, добровольность вакцинации.

Все эти положения основаны на десятках бесед с жителями разных регионов. Так, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и его советник Сардана Авксентьева приезжали в Барнаул, где общались с урбанистами и общественниками.

Партия на прошлой неделе презентовала основные положения своей программы. Фото: партия "Новые люди"

«Есть две параллельно существующие России. В одной — национальные проекты реализуются, экономика развивается семимильными шагами, там все якобы очень здорово. И там живет свой народ — чиновники, силовики, сотрудники госкорпораций, все, кто живет за счет госзаказов. И есть другая — настоящая Россия, которую я и Алексей Нечаев проходим своими ногами. Мы разговариваем с людьми в регионах и видим, что там все не так хорошо, как хотелось бы. Задача партии «Новые люди» сделать так, чтобы эти две России наконец воссоединились. Чтобы наша страна была богатой и современной», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

Партия на прошлой неделе презентовала основные положения своей программы. Фото: партия "Новые люди"

В социальной сфере Новые люди предложили отказаться от излишней бюрократизации. Не секрет, что сейчас врачам и учителям приходится часами сидеть над различными отчётами вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями. Сокращение числа контролёров не только даст им свободу, но и поможет поднять зарплаты. Так, для педагогов планируется ввести единую ставку в 75 тысяч рублей.

«Мы очень много общались с людьми, собирали их предложения. Затем подключали экспертов и подводили под каждое предложение обоснование, в том числе экономическое. В итоге получилась конкретная программа, которая позволит обновить Россию, наконец-то услышать голос регионов, в том числе Алтая», — говорит кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Киреева.

Главными проблемами России Новые люди называют оторванных от жизни чиновников, коррупцию и тотальный контроль.

«Мы рисуем картину будущего. И даём инструментарий, за счет которого это будущее можно построить: нашу программу», — заключает лидер партии Алексей Нечаев.