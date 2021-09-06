Радиостанция Юмор FM навестила животных в приюте «Бусинка»

Сейчас в приюте «Бусинка» около 400 животных. Фото: altai.news

Главная задача радиостанции Юмор FM в Барнауле — дарить радость и позитив. А один из простых и доступных способов поднять настроение — сделать что-то хорошее для других. Поэтому редакция радиостанции Юмор FM приехала в приют для животных «Бусинка» в качестве волонтеров, чтобы дарить классное настроение и зарядиться положительными эмоциями от питомцев (а они действительно веселые).

Сейчас в приюте «Бусинка» около 400 животных. Фото: altai.news

Сейчас в приюте «Бусинка» около 400 животных. По словам руководителя приюта Светланы Абрамовой, в прошлом году во время пандемии новый дом удалось найти для 100 животных. Однако в этом году желающих взять кошку стало меньше. Удивительно, но черные кошки пользуются наименьшей популярностью. Хотя их владельцы отмечают их особенную красоту, грациозность и веселый характер - не зря озорные черные коты украшают логотип радиостанции Юмор FM.

Помогать приюту «Бусинка» можно по-разному. Самый простой способ - перевести средства на счет организации, чтобы помочь с оплатой услуг ветеринару, покупку лекарств, корма и прочие потребности. Можно привезти моющие средства, корм или наполнитель и другие предметы, полезные для ухода за животными. А ещё один, самый приятный для любителей животных способ, - навестить питомцев в приюте. Собак нужно выгуливать, и это прекрасное совмещение благотворительности с приятной прогулкой. Если вам очень нравятся кошки, но завести животное дома вы не можете, найден способ провести с ними время. Приходите в приют «Бусинка», где есть несколько комнат для общения с кошками. Они с удовольствием дают себя погладить, играют и очень радуются вниманию.

Сейчас в приюте «Бусинка» около 400 животных. Фото: altai.news

Питомцы из «Бусинки» не вызывают щемящего чувства жалости - наоборот, животные выглядят здоровыми, активными и довольными. Поэтому сразу хочется взять домой классного питомца, окружить его заботой и любовью.

Сейчас в приюте «Бусинка» около 400 животных. Фото: altai.news

Кошки разных пород, цветов и характеров очень ждут своих хозяев. В приюте «Бусинка» можно найти общительных и ласковых, игривых и веселых, спокойных и важных котов и кошек, которые станут отличными компаньонами и наполнят жизнь своих хозяев любовью и мурлыканьем. А ещё в вольерах есть собаки, по разным причинам, оказавшиеся на улице. Все животные здоровы и очень ждут новых любимых хозяев. Милые кошки всегда поднимают настроение, так же как и радио, Юмор FM 89.2. Оставайтесь на позитиве!

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