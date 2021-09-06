Жители Зудилово добиваются изменения программы развития сел

Сейчас стоит важная задача – капитальный ремонт дома культуры Фото: Виталий БАРАБАШ

Жители алтайского села Зудилово не только модернизируют старые объекты в селе, но и строят новые. Более того, они пытаются добиться изменений в государственной программе развития сельских территорий, чтобы показать, что даже в небольшом селе можно делать большие дела.

С каждым годом село все больше обновляется: уже есть две современные спортплощадки общественное пространство, детская игровая территория, новое уличное освещение. Также село получило новый детский сад, и в местной школе идет долгожданный ремонт. Все это благодаря инициативной группе, которая поставила себе четкую цель – побеждать во всех возможных тендерах.

По словам главы Зудиловского сельсовета Миры Смоляковой, два года назад команда Зудилово вошла в десятку лидеров по итогам конкурса сельской молодежи. Благодаря хорошей работе команды они уже трижды ездили в Москву, где проходили обучение и перенимали опыт специалистов по развитию сельских территорий. Сейчас стоит важная задача – капитальный ремонт дома культуры, который был построен около 60 лет назад.

- В здании до сих пор стоят старые деревянные окна. Чердак не утеплен, есть проблемы с фундаментом, из-за чего зимой внутри холодно – не больше 10 градусов. В селе есть много детей, желающих у нас заниматься, но в холодных помещениях это сложно. Да и специалисты к нам не едут – в такое здание их не заманишь, - поясняет художественный руководитель Дома культуры Татьяна Жукова.

Единственная преграда – нехватка средств. Только на проектно-сметную документацию потребуется 3 млн рублей. Попасть в госпрограмму, учитывая условия, тоже практически невозможно, так как Дом культуры имеет статус сельского, а не районного, причем эта проблема касается множества других сел. В связи с этим инициативные местные жители решили обратиться к представителям власти.

- Здесь важно обратить внимание, что и жители, и глава Зудилово просят не только за свой дом культуры, еще и просят изменить условия участия в программах развития для всех сёл. Это очень важно, потому что это поиск системного решения. Обязательно будем помогать и обязательно будем обсуждать эту тему с губернатором, - отметил депутат Госдумы Александр Прокопьев.

Инициативные местные жители решили обратиться к представителям власти Фото: Виталий БАРАБАШ

Сейчас программа «Комплексное развитие сельских территорий» требует от местного бюджета не менее 30 процентов финансирования из собственных средств, но для маленьких сел это, практически, невозможно. Чтобы ситуация изменилась, требуется проработать программу, провести дополнительные расчёты и пересмотреть бюджет. Для этого инициативу нужно направить сначала в Совет Федерации, а уже потом – в Правительство РФ. Это сложная совместная работа для всех ветвей и уровней власти. Системные проблемы требуют системного решения.