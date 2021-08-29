Скидки для студентов и школьников начинают действовать в пригородных поездах Алтая с 1 сентября

Акция для льготников действует до 15 июня 2022 года Фото: Олег УКЛАДОВ

С началом нового учебного года, 1 сентября, в Алтайском крае начинает действовать система скидок для школьников и студентов в пригородных поездах.

Для очников

Согласно постановлению правительства Алтайского края, билеты с дисконтом могут приобрести только учащиеся очной формы, причем это касается как студентов вузов, так и среднего и начального профессионального образования. Размер скидки составляет 50%. Она действует с 1 сентября 2021 года по 15 июня 2022 года, сообщают в пресс-службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала компании «РЖД».

Согласно данным «Алтай-Пригорода», ежедневно в период действия льгот железнодорожной сетью в крае пользуются более 2,3 тысяч студентов и школьников. Причем с начала 2021 года поездку совершили более 421 тысячи ребят, что на 33% больше, чем за то же отрезок предыдущего года. Что еще удобно – скидка предоставляется как на разовые билеты, так и на выходной день и на абонементы.

Для того, чтобы воспользоваться правом на льготный проезд, необходимо на кассе предъявить справку с места учебы или студенческий с отметкой о продлении (на скорые пригородные поезда дополнительно требуется – свидетельство о рождении или паспорт).

- Абонементные билеты оформляются на пластиковых картах при предъявлении указанных документов, - добавляют в РЖД. - Также для школьников и студентов, совершающих поездки в пригородных поездах без указания мест (кроме билетов на скорые пригородные поезда «Калина красная», «Восток», «Просторы Алтая»), доступно оформление билетов с помощью мобильных приложений.

Дополнительные поезда

Кроме того, с началом учебного года, а точнее с 5 сентября, увеличивается количество пригородных поездов «Просторы Алтая». Дополнительные рейсы появятся 5, 10, 14, 18, 22, 30 сентября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 октября, 1, 5, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8, 12 декабря.

Скорый поезд №6131/6133 по маршруту Барнаул - Рубцовск будет отправляться в 8.36. Прибытие в 12.55. Обратно он выезжает в 15.50. В краевой столице состав будет в 20.06.

В настоящее же время в ежедневном режиме курсирует поезд №6121/6123. Из Барнаула он отправляется в 17.37, а прибывает к перрону Рубцовска в 21.57. Пригородный состав №6124/6122 выезжает в 7.14 утра. Прибытие в конечную точку в 11.30.