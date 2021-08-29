Мымра, Брюсов и Петруччо: Алтайский театр драмы провел дефиле героев спектаклей

Театральное дефиле Фото: Олег УКЛАДОВ

Предстоящий сезон для Алтайского театра драмы имени Василия Шукшина будем уже сотым! В честь юбилея артисты уже начали подогревать интерес публике. Так на днях состоялось открытие выставки и необычное дефиле.

А необычное оно потому, что артисты не просто продемонстрировали наряды, хранящиеся в костюмерной, они вышли к публике в образах своих героев. И все это бесплатно и под открытым небом.

Театральное дефиле Фото: Олег УКЛАДОВ

Красную дорожку и импровизированную сцену разместили перед ступенями театра драмы. По ним перед зрителями прошлись почти четыре десятка персонажей как из старых, так и из новых спектаклей текущего репертуара. Среди них Валерий Брюсов и поэты из «Пленных духов», Катарина и Петруччо из «Укрощения строптивой», Флавий из «Квадратуры круга», Иван Берестов и Дворовый человек из «Барышни-крестьянки», Мымра и Мадам Иванова из «Зойкиной квартиры», Джо и Китти из «Случайных встреч», Стажер и Денис Роговец из «Интуиции» и многие другие.

Этим дефиле артисты театра открыли выставку, посвященную сценографии. А она, в свою очередь, начала работу в честь 100-летия театра. Она будет работать у главного входа до конца ноября.

Театральное дефиле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Экспозиция представляет собой 20 информационных плоскостей, где сцены из спектаклей на фотографиях сопровождают эскизы костюмов и декораций. Таким образом театральное искусство предстает как художнический замысел, реализованный в дальнейшем театральными цехами в сценографии, - рассказывают в театре.

Уникальность выставки заключается в том, что, к примеру, сами спектакли или репетиции легко можно увидеть на фотографиях, опубликованных на сайте, а вот непосредственно эскизы постановок публично не демонстрируются – они находятся на хранении в архиве.

В числе гостей, приглашенных на торжественное мероприятие, была министр культуры Алтайского края Елена Безрукова:

- Есть ли в этом году более грандиозное событие, чем 100-олетие Алтайского краевого театра драмы? Думаю, что нет. Этот юбилей идет широким фронтом не только по краю, но и по с стране. За лето мы очень соскучились по артистам, и очень хорошо, что сейчас спектакли так своеобразно, в экспресс-формате, перед нами «пролистали», заставив вспомнить уже знакомые и прийти на те, которые еще не видел, - сказала она.

Театральное дефиле Фото: Олег УКЛАДОВ

Директор театра Любовь Березина, пользуясь случаем, поблагодарила всех, кто причастен к выставке и ее созданию.

- Сейчас мы вступаем в очередной этап подготовки к празднованию юбилея театра 27 ноября. Надеемся, что вы дорогие наши зрители, будете оставаться с нами не только в этом году, - обратилась она к гостям дефиле.

После завершения формальной части зрители получили возможность сфотографироваться с любимыми актерами и персонажами.

Но праздник праздником, а работа еще предстоит большая. Уже сегодня труппа вернулась к подготовке премьерного спектакля. Новый сезон откроют постановкой «Непрощенная».

Напомним, театральный сезон откроется уже 3 сентября.

Театральное дефиле Фото: Олег УКЛАДОВ

Театральное дефиле Фото: Олег УКЛАДОВ

Театральное дефиле Фото: Олег УКЛАДОВ

Театральное дефиле Фото: Олег УКЛАДОВ

Театральное дефиле Фото: Олег УКЛАДОВ

Театральное дефиле Фото: Олег УКЛАДОВ

Театральное дефиле Фото: Олег УКЛАДОВ

Театральное дефиле Фото: Олег УКЛАДОВ