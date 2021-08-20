От +3 до +26 градусов: на выходных, 21 и 22 августа, в Алтайском крае похолодает

Погода в Алтайском крае 21 и 22 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

На этих выходных, 21 и 22 августа,в Алтайском крае будет прохладно. Ночью ожидается +3...+8 градусов, а днем воздух прогреется +25 градусов. Об этом «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В ближайшие дни Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона, в регионе установится спокойная погода, преимущественно без осадков. Правда, с законом холода на выходных температура воздуха понизится: ночью будет от +3 до +13 градусов, а днем прогнозируют +15…+20 градусов в субботу, а в воскресенье +21...+26 градусов.

– В следующие дни регион также будет под влиянием антициклона. Уже с понедельника постепенно температура будет повышаться. Воздух прогреется до +28 градусов, – резюмировала Людмила Юрьевна.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Суббота, 21 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +3...+8 градусов, местами по западу до +13 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +15...+20 градусов, местами по западу до +25 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Воскресенье, 22 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +3...+8 градусов, местами по западу до +14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +21...+26 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами по югу порывы до 14 м/с.

Понедельник, 23 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +4...+9 градусов, местами по западу до +14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +22...+27 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.