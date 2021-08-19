Бросили технику и убежали: в алтайском заказнике устроили погоню за черными лесорубами

От рук черных лесорубов уже пострадали более 200 деревьев Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Кислухинском заказнике на Алтае инспекторы заметили незаконные рубки и вскоре наткнулись на черных лесорубов. Они бросились бежать, началась погоня по бездорожью, сообщает минприроды региона.

Оставили машину и скрылись

Сначала инспекторы наткнулись на следы протекторов двух автомобилей ГАЗ-53 (с цепями) и ГАЗ-66. На служебном автомобиле проехали по оставленным следам, начали преследовать черных лесорубов. Первый автомобиль заметили в неисправном состоянии в 20 км от села Речкуново по направлению к Озеркам. Нарушителей на месте не оказалось. Прежде чем скрыться, мужчины сгрузили похищенный лес возле сломавшейся машины.

Осматривая автомобиль, госинспекторы услышали рев скрывающегося с места преступления второго автомобиля ГАЗ-66, следы которого видели ранее. Началась погоня, которая продолжалась пять километров по бездорожью. Нарушители смогли скрыться.

– Инспекторы приняли решение вернуться к ранее обнаруженному ГАЗ-53, – отметили в минприроды. – Зафиксировав нарушение, вызвали сотрудников полиции для проведения следственных мероприятий по фиксации следов и материалов преступления.

Брошенные бревна Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Другая погоня

Однако на этом все не закончилось. Вскоре выяснилось, что в одном и том же месте и в один день на территории заказника орудовало не две группы черных лесорубов, а три. Во время погони за автомобилем ГАЗ-66 другие нарушители на груженном лесом автомобиле ЗИЛ-131 затаилась нескольких метрах от обнаруженного в начале рейда ГАЗ-53.

Инспекторы обнаружили спрятанный в зарослях ЗИЛ-131 и снова началась погоня. Во время движения один из пассажиров ЗИЛ-131 на ходу перебрался в кузов и откинул боковые стойки с левой стороны. В итоге 29 бревен упали на дорогу. Инспекторам пришлось остановиться, автомобиль догнать не удалось.

– После приезда следственно-оперативной группы полицейские зафиксировали следы двух преступлений: у первого автомобиля ГАЗ-53 обнаружено 23 бревна, а на месте сброса древесины с автомобиля ЗИЛ-131 29 бревен. В общей сложности оперативники насчитали 52 бревна, сброшенных черными лесорубами с грузовиков, – резюмировали в минприроды.

Факт

Всего за 2020-2021 года на территории заказника инспекторы выявили 12 случаев незаконных рубок с серьезным ущербом, 5 раз устраивали погони. От рук черных лесорубов пострадали более 200 деревьев. Общий ущерб, причиненный лесному фонду заказника, превысил 1,3 млн рублей.

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