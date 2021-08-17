На День города в Барнауле не будет фейерверка и концертов

Мэр рассказал, что сейчас в Барнауле сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В 2021 году день города в Барнауле пройдет 11 сентября. Из-за пандемии гостей и жителей краевой столицы не порадуют фейерверком и концертными программами. Такое решение приняли по итогам заседания оргкомитета, которое провел мэр краевой столицы Вячеслав Франк, сообщили в горадминистрации.

Ни концертов, ни фейерверка

Мэр рассказал, что сейчас в Барнауле сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, поэтому празднование Дня города и планируется в сокращенном формате – без проведения массовых мероприятий.

– В условиях существующих ограничений важно создать атмосферу праздника на улицах и площадках, которые любят посещать барнаульцы и гости краевой столицы. Нужно уделить особое внимание их праздничному оформлению, наполнить их событийно, но без проведения концертов и развлекательных программ, – отметила председатель Барнаульской гордумы Галины Буевич.

Основу праздничных мероприятий составят выставки ремесел и прикладного творчества, искусства и цветов, экспозиции и мастер-классы, которые пройдут на районных площадках.

Программа мероприятий

В основе разработанной концепции - присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести» и тематика Года науки и технологий. Улицы и проспекты краевой столицы украсят праздничными баннерами, флагами. Это сделают уже ко 2 сентября.

В программе мероприятий сохранили вручение заслуженных наград барнаульцам, а также торжественное мероприятие в Дворце культуры, на котором пройдет церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Барнаула», вручат дипломы и памятные знаки «За заслуги в развитии города Барнаула»; кроме того, откроются городская и районные Доски Почета.

Кроме того, также с учетом эпидемиологических ограничений пройдут праздничные спортивные мероприятия.

– Планируется провести выставки-презентации городских спортивных организаций, состязания с ограниченным количеством участников, они будут рассредоточены по различным спортивным площадкам, – пояснили в горадминистрации.

Пока решают вопрос с форматом проведения «Гастрономического фестиваля» на пешеходной улице Мало-Тобольской и фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем!» в парке культуры и отдыха «Центральный».

– В случае ухудшения эпидемиологической обстановки программа празднования 291-летия Барнаула может быть вновь скорректирована, – резюмировали в мэрии.