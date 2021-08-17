Экс-зампреда правительства Алтайского края Долгову осудили за превышение должностных полномочий

Суд приговорил Долгову к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

17 августа в Барнауле осудили бывшего зампреда правительства Алтайского края Ирину Долгову. Экс-чиновницу признали виновной в превышении должностных полномочий, сообщает краевой Следком.

Следствие и суд установили, что осенью 2018 года Долгова, в нарушение установленного законом порядка, организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарством знакомого. Он не имел право на бесплатное получение этого препарата.

– Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Алтайского края в размере более 200 тысяч рублей. Кроме того, в 2018 году осужденная, превысив должностные полномочия, незаконно обеспечила приобретение подведомственным государственным унитарным предприятием неликвидных товаров с ограниченным сроком годности у одного из обществ с ограниченной ответственностью, в результате чего после их уценки предприятию был причинен имущественный ущерб в размере более 107 тысяч рублей, – добавили в Следкоме.

Во время следствия Долгова полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, ей запретили замещать определенные должности,на три года. На имущество Долговой наложили арест на сумму более 5,5 млн рублей.

Досье КП

Ирина Долгова родилась 15 января 1966 года в Барнауле. В 1988 году окончила АлтГУ по специальности «Экономика труда». После этого стала работать экономистом на Барнаульском заводе геофизической аппаратуры.

Ирина Долгова Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В 1995 году Долгова ушла на должность специалиста в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края (ТФОМС). Через два года стала заместителем исполнительного директора фонда по экономическим вопросам. А в сентябре 2000-го Долгову назначили на должность исполнительного директора ТФОМС Алтайского края.

В апреле 2012 года Ирину Долгову назначили и.о. начальника крайздрава, а уже через месяц она получила пост руководителя этого управления.

Именно при этом руководителе началась оптимизация системы здравоохранения. В это время небольшие амбулатории, стационары, некоторые отделения в ЦРБ закрывали и одновременно формировали межрайонные медицинские центры на базе крупных районных больниц. Среди появившихся крупных центров - перинатальный центр «ДАР», новый лечебно-диагностический корпус онкоцентра «Надежда», Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

В октябре 2018 года губернатор Томенко уволил Долгову с этой должности и назначил заместителем председателя правительства края, курирующего социальную сферу. А 21 августа 2020 года Долгова ушла в отставку по собственному желанию.

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