Певец из Барнаула получил право выпустить кавер на песню Андрея Губина

Ваня Чебанов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Исполнитель из Барнаула Ваня Чебанов получил официальное разрешение певца Андрея Губина на выпуск кавер-версии его песни «Ночь».

Уже много лет некогда мега популярный Андрей Губин живет затворником: практически не дает интервью, категорически отказывается от выступлений, до пандемии много путешествовал, жил то в Таиланде, то в родной Уфе. От звездного шика он отказался. По Москве часто передвигается на велосипеде. Живет на скромные гонорары от песен. При этом, кажется, что его вполне все устраивает, потому что раздавать права на исполнение своих хитов он не намерен.

Удивительным образом, некоторое время назад во многих социальных сетях стали появляться многочисленные ролики, музыкальным сопровождением к которым была именно песня «Ночь». Хит 1995 года внезапно стал популярен у современной молодежи: тик-токеры записывают танцы, а каждый начинающий вокалист считает своим долгом перепеть песню.

Смотреть видеосюжет Ваня Чебанов "Ночь"

Но дальше всех продвинулся именно наш земляк. Чуть больше недели назад участник шоу «Голос» и финалист проекта «СТС зажигает суперзвезду» Ваня Чебанов опубликовал на своей странице в Instagram короткий ролик со своей версией песни «Ночь» и призвал своих поклонников поддержать его репостами, лайками и комментариями.

- Буду выкладывать видео с этой песней до тех пор, пока Андрей Губин не даст разрешение на релиз моей версии, - писал сам Ваня.

И вот буквально пару дней назад агенты Чебанова сообщили, что Губин все же согласился на официальный запуск сингла.

- Огромное спасибо Андрею Губину за то, что дал добро на релиз, - поблагодарил Ваня.

Премьера на всех музыкальных площадках состоялась в минувшую пятницу. Кстати, это уже не первый кавер в исполнении Чебанова. Несколько лет назад он записал свою версию не менее популярной песни «Девчонка» из репертуара Евгения Белоусова и даже снял на нее клип. Впервые он исполнил ее на шоу «Голос».