«Родиться дешевле, чем умереть»: откровения похоронного агента

Как при жизни каждый человек был индивидуальностью, так и не бывает двух одинаковых похорон Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным Росстата за первое полугодие 2021 года в Алтайском крае умерло 18 тысяч человек. По сравнению с 2020-ым годом, прирост составил 120,1%. Это худший показатель в Сибирском федеральном округе. Высокая смертность, по словам специалистов, связана, прежде всего, с коронавирусом. Только в последние пару месяцев от ковида ежедневно умирает 20-25 человек. Так что работы у похоронщиков сейчас хоть отбавляй. Корреспондент «Комсомолки» на условиях анонимности пообщалась с похоронным агентом из Барнаула и узнала, можно ли справиться с ритуальными хлопотами самостоятельно и почему родиться дешевле, чем умереть.

Не мечта детства

- Я работаю ритуальным агентом с конца 90-х годов. До этого был сотрудником лаборатории в Политехническом университете и преподавателем в автошколе. Но в какой-то момент работать стало негде, и я пошел на биржу труда. Выяснилось, что известный в то время один из бывших судмедэкспертов собирается открывать похоронное агентство и ищет сотрудников. Я сразу согласился. И начал осваивать новый род деятельности. Стал знакомиться с сотрудниками кладбищ. Узнал, как устроена система захоронения, общался с другими агентами, чтобы набраться опыта. В ритуальных магазинах просил показать, как собирают венки и делают гробы. Позже эти наработки мне очень помогли.

У каждого агента есть каталог ритуальных товаров Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Без обеда и выходных

- График у меня ненормированный. Могу проснуться среди ночи и поехать на заказ. Единственное исключение: если я не в городе, даю родственникам контакты коллег. Выходной тоже только один в году. Причем, единый у всех похоронных служб и агентов – 1 января.

Работа всегда начинается с родственников. Тут важно понимать, что для любого человека потеря близкого – сильнейший стресс. К этому нужно относиться с уважением, проявить поддержку и понимание. Приезжая к близким умершего, я не думаю, как бы побыстрее все организовать и получить деньги. Ведь я сам такой же человек. У меня тоже умирали родные, и я был совершенно растерян. Хотя, работаю в этой сфере и знаю, что делать. Но бывали случаи, когда, узнав о смерти члена семьи, близкие совсем не горевали. Например, однажды мне пришлось сообщить пожилой матери, что ее 35-летний сын-наркоман, который болел туберкулезом, умер. Такой радости я больше никогда не видел. Судя по всему, сыночек при жизни ее очень достал. Чувства к человеку не меняются даже после его смерти.

Одинаковых похорон не бывает

- Семья отвечает на главные вопросы: когда, где и как хоронить. Вопрос «как?» кажется странным, но на самом деле вариантов может быть множество. Как при жизни каждый человек был индивидуальностью, так и не бывает двух одинаковых похорон. В зависимости от того, где находится человек (дома, в больнице или в морге) мои действия отличаются. Если близкие хотят попрощаться, тоже возможны такие варианты: родной дом или ритуальный зал. Главное в моей работе – исполнить волю семьи умершего или его собственную, если он успел ее озвучить. Также обязательно заключить договор и составить смету расходов.

Цена вопроса

У каждого агента есть каталог ритуальных товаров. Минимальная цена гроба может быть разной. Все зависит от финансовых возможностей семьи. Гроб всегда изготавливают по индивидуальным меркам. Кстати, в первые три часа после смерти покойного не стоит измерять. Только по истечении времени тело остывает и вытягивается до своего истинного роста. Некоторые добавляют аж на 10 сантиметров в длину.

Есть классические гробы с цельной крышкой. А есть с такой, что делится на две части. Материал, обивку и крест на верхнюю часть тоже можно выбрать. Также как подушки, покрывала, венки и ленточки для них.

Цены зависят от размеров и материалов, потолка нет Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Цены зависят от размеров и материалов. Потолка нет. Часто для женщин родные берут цветочные гирлянды вокруг головы. И смотрится это красиво. Вообще, всё, что касается расходов правильно выражено в поговорке - родиться в России гораздо дешевле, чем умереть. Государство выделяет каждому пособие на погребение в размере 7388 рублей. Эту сумму семья может потратить на какие угодно похоронные расходы. На гроб хватит. Минимальная цена похорон (без поминального обеда) в Барнауле – 15 000 рублей.

Без бумажки не помрешь

- Большую часть моей работы составляет бюрократия. Я забираю паспорт почившего, чтобы подготовить все необходимые для захоронения документы. А именно: справка для получения пособия на погребение и свидетельство о смерти. Для близких все эти формальности – длительный и тяжелый процесс. А меня знают во всех загсах. Но, честно сказать, даже для меня подготовить похороны за сутки – почти нереальная задача. Однако иногда приходится выполнять и ее.

После передачи всех бумаг родственникам, приезжает катафалк (его тоже я заказываю) и увозит умершего и его семью на кладбище. Там их встречают сотрудники кладбища. Согласно российскому законодательству, место на кладбище предоставляется бесплатно. А вот за подготовку могилы и погребение нужно платить муниципальной похоронной службе. Причем зимой дороже, чем летом. Сейчас стоимость всех работ составляет 6138 рублей. Цены устанавливает муниципалитет. Однако что касается копания могилы – это может сделать кто угодно, даже родственник. Закон не запрещает.

Клиентская база

- По поводу принципа получения информации похоронными агентами расскажу кратко. Поначалу, еще в агентстве наш руководитель выдавал адреса, и мы, сотрудники, выезжали по ним. Спустя время начинает работать сарафанное радио. Люди звонят мне сами. А некоторые и не по одному разу.

Случаи с похорон

- Моя работа, как и любая другая, полна юмора. К примеру, профессиональный сленг звучит забавно. Допустим, звоню я в столярную мастерскую и говорю: "Мне один бантик". Это у нас так один вид гроба называется.

- Приезжаю к семье. Начинаем оформлять договор, обговариваем пожелания. Тут заходит какая-то родственница и выдает: “А вы точно похоронщик? А что без гроба пришли?”

- Откачивали как-то на станции скорой в Барнауле парня. Врачи старались, но, в конце концов, пациент якобы умер – именно такую информацию передали диспетчеру. А у врачей своих дел много, поэтому сообщать скорбное известие бабушке парня (она жила в том же доме, где располагалась станция) пошел я. Бабуля открыла. Я все сказал. А она вдруг отвечает: "Иди сюда, дорогой, посмотри на него". Внук живой оказался! Его доктора в итоге спасли, а диспетчеру сообщить забыли.

- Привезли из морга мужчину домой, чтоб семья с ним попрощалась. И вдруг ночью, родственники звонят мне и просят забрать его обратно в морг. Я говорю: "Как так?". Оказалось, они пошли пить на кухню, закрыли двери, а покойного оставили в зале с зажженной свечой в руках. Воск потек, от свечи загорелся ковер, мебель. Начался пожар в комнате. Соседи это увидели и вызвали врачей и пожарных. Хорошо, что спасатели успели гроб на улицу вынести, тело не пострадало. Два венка тоже уцелели.

Цифры

В 2019 году в Алтайском крае умерли 33 тыс. человек

В 2020-м – почти 38 тыс человек

За 6 месяцев 2021-го - более 18 тыс. человек