Алтайские школы остро нуждаются в капитальном ремонте

(фото: Антона Губанова)

По данным общероссийской статистики 72% школ нуждаются в текущем ремонте, а каждая десятая – в капитальном. Алтайский край в этом плане не исключение.

Статистика удручающая и власти признают, что многие здания действительно морально и физически устарели. В этой связи президент России дал поручение правительству разработать программу по проведению капитального ремонта в российских школах. Стандарты необходимых работ и оформление документации обсуждают и на площадке «Единой России».

Болевые точки есть и на карте Алтайского края. Один из ярких примеров в Заринском районе. Так, в Голухинской школе крыша уже давно протекает, но к счастью, учебное заведение попало в краевую инвестиционную программу, и работа закипела. В поселке одновременно и радуются, и расстраиваются. Говорят, жаль, что ремонт не начался раньше, ведь пока капало сверху – снизу портилась мебель. За несколько лет парты разбухли, а теперь это дополнительная головная боль.

- У нас парты разбухшие. Когда мы выносили их из кабинетов, то пришлось вытащить на улицу… Много мебели просто разрушается, - говорит Ольга Бельц, директор Голухинской школы.

Логично, что если в школе сделают ремонт, то дети должны будут сесть за новые парты. По крайней мере, жители Голухи искренне на это надеются.

А в соседнем селе Сосновка нужен новый котел для котельной, которая отапливает и школу, и детский сад и местный ДК. Там три котла, но один из них постоянно ломается, а в зиму нужен резервный котел. Но из-за удорожания металла теперь сельсовет не сможет купить самостоятельно новый – он стоит 600 тысяч. А отопление – это тоже часть подготовки к учебному году. За помощью сельчане обратились к депутату Госдумы Александру Прокопьеву.

– Безусловно, помогать будем, но нужно принять системные решения. Президент России Владимир Путин обратился к кабинету министров и к региональным властям, для того, чтобы выработать программу реконструкции школ на будущую пятилетку, - говорит депутат Госдумы Александр Прокопьев.

Сейчас в Алтайском крае готовят предложения, которые могут войти в федеральную программу капремонта сельских школ.

Таких образовательных учреждений, которым необходима помощь, у нас хватает. Кто-то попадает в краевую программу по ремонту. Как например, школа из поселка Беловский в Троицком районе. Здесь 1 сентября ученики встретят не в своем обычном здании. Двери для них распахнет… больница. Да, это не ошибка. Первый и половину второго этажа медицинского участкового пункта отдали детям. Пока это их временное пристанище, но, по словам директора, по всей видимости, на ближайшие пару лет, пока будет идти ремонт по краевой программе, в которую они не могли попасть пять лет.

Дело в том, что у здания школы из-за протекающей крыши начались проблемы. Проводить уроки теперь там невозможно. Так что рабочие уже перенесли в больницу парты и доставили мультимедийную технику, расставили все по кабинетам.

- Мы попали под две сметы: это полностью капитальный ремонт всего здания и установка шатровой крыши. В 2022 году обещают начало, ну и год, наверно, будут делать, - говорит директор школы поселка Беловский Майя Глушкова.

Но все же она не унывает. Во-первых, здание больницы само раньше было школой, так что расположение кабинетов удачное. А во-вторых, соседство с пациентами не должно отразиться на учебном процессе: входы учебную и медицинскую часть сделают разными, а в коридоре установят перегородку.

Еще одна проблемная школа находится в соседнем селе Белое. И снова все началось с протекающей крыши, а как результат – мокрые полы даже на первом этаже. При этом документы в КАИП даже не подавали. Директор школы Лариса Шкурова предполагает, что причина в численности учеников – их всего 50. Но все же надеется, что малокомплектные учебные заведения тоже смогут попасть в федеральную программу капитального ремонта.