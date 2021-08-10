РЖД отказались от идеи строительства дороги в Китай через Республику Алтай

Проект дороги существует, но он теоретический Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководство ОАО «РЖД» было вынуждено отложить планы по строительству железной дороги через Республику Алтай, после того, как глава региона Олег Хорохордин категорично заявил, что этот вопрос еще следует обсуждать и не только на уровне государства и бизнеса, но и населения.

Накануне о грандиозных планах РЖД сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой заместителя гендиректора компании Алексей Шило. По его словам, железные дороги разработали три пути развития стратегически и экономически важного направления на Китай: из Алтайского края, Кемеровской области и Хакасии.

- Через станцию Бийск Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) на станцию Авэйтань в Китае, протяженность линии составит около 1006 км, - говорит он.

Таким путем можно было бы переправлять около 30 млн тонн в год. Через Таштагол тот же путь будет длиннее - 1081 км, а через Хакасию и того больше - 1276 км. Для многих становится очевидным, почему так долго идет спор – экономия на стройке. Однако Шило заверяет, что проблема вовсе не в этом и считать смету пока рано: «Неблагодарное занятие, потому что очень много зависит от стоимости материалов, которые мы потребляем», - говорит он.

Одна из главных проблем, почему многие выступают против прокладки путей, это территория – железная дорога в обязательном случае пройдет по плато Укок — природному заповеднику. В ответ на это глава республики Алтай Олег Хорохордин на еженедельном совещании в правительстве заявил, что такие вопросы надо обсуждать, в том числе, с народом, потому что нанести урон природе и сакральным местам очень легко.

- Этого мы допустить не можем. Не раз говорил, что Республика Алтай – экологическая столица России, выступающая за устойчивое развитие. Это наш приоритет. Но даже в случае готовности реализовать этот проект необходимо в первую очередь внимательно изучить мнение людей, узнать, что думают об этом наши жители. Испокон веков люди занимаются здесь сельским хозяйством, чтят свои традиции, культуру, самым бережным образом относятся к природе и вряд ли будут согласны превратить республику в большую стройку тоннелей, эстакад и железнодорожных мостов, – подчеркнул Олег Хорохордин.

Он заверил, что правительство республики вовсе не планирует строительство железнодорожной ветки в Китай. Изучив заявление региональных властей, РЖД позже на своем сайте опубликовало заявление, что проект носит лишь теоретический характер и пока работы никакие не планируются даже в перспективе.

- Решение о начале реализации того или иного инфраструктурного проекта на территории субъекта Российской Федерации принимаются ОАО «РЖД» исключительно во взаимодействии с региональными властями с учетом всех экологических требований, сохранения исторического наследия и соблюдения интересов местных жителей, - говорится в заявлении.

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