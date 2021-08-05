На Алтае пьяные подростки забили обыгравшего их в карты мужчину

Подростки выпивали вместе с потерпевшим и играли в карты Фото: Анна СЕМИНА

В Республике Алтай суд определил наказание 16-летнему подростку, который вместе со своим 13-летним приятелем-школьником забил 40-летнего мужчину. Подростки выпивали с ним алкогольные напитки и играли в карты.

Следствие и суд установили, что в тот злополучный день, 21 августа 2020 года, подростки пришли в гости к 40-летнему жителю села Ынырга Чойского района. Несмотря на большую разницу в возрасте они нашли общие интересы – алкоголь и азартные игры. Но в какой-то момент в компании произошел разлад и подростки решили наказать своего собутыльника.

- Они стали наносить мужчине множественные удары руками и ногами, а также различными предметами по различным частям тела. После этого злоумышленники уложили потерпевшего на диван, вытерли кровь с пола, убрали осколки стекла, затем скрылись с места совершения преступления, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

Утром 22 августа потерпевшего обнаружила сестра. Она вызвала «скорую» и медики забрали мужчину в больницу. Однако несмотря на терапию, спустя пять дней он скончался от осложнений и закрытой черепно-мозговой травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Под уголовное преследование попал только старший товарищ, так как на момент совершения преступления он уже достиг возраста уголовной ответственности, а вот его 13-летнего приятеля на два года определили в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Расследование и рассмотрение дела длилось почти год. Суд установил, что в случившемся есть не только вина самого 16-летнего парня. Прокурорская проверка выявила тяжелую обстановку в семье. Родители подростка неоднократно приглашались на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), а к воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей есть серьезные претензии.

Помимо этого родители обвиняемого были замечены за злоупотреблением алкоголем и в таком состоянии они частенько оставляли детей без присмотра. По большому счету, отпрыски были предоставлены сами себе, жили и занимались чем хотели.

И несмотря на то, что были выявлены многочисленные нарушения, КДН и ЗП, никак не реагировали на нарушения и не занимались профилактикой, никакие кардинальные решения приняты не были.

- По данному факту прокуратурой Чойского района внесено представление в адрес и.о. главы администрации МО «Чойский район» РА, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений, председатель и секретарь КДН и ЗП привлечены к дисциплинарной ответственности, - добавляют в прокуратуре региона.

Завершилось уголовное дело в отношении 16-летнего подростка судом, который признал заброшенного родителями парня виновным в жестоком избиении мужчины и его смерти. Ему назначили 6 лет 7 месяцев воспитательной колонии. Помимо этого в пользу потерпевшего судом взыскано 27 169 рублей в счет возмещения материального ущерба и 150 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

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