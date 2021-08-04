Железобетонное качество

Барнаульский завод «ЖБИ-100» Фото: Олег УКЛАДОВ

Работа строительной отрасли носит созидательный характер. Строители - люди, которые день за днем незримо, но очевидно делают жизнь населения легкой и удобной. Но получению ключей и перерезанию ленточек предшествуют важные и сложные производственные процессы. В их числе - изготовление железобетонных изделий.

Надежные решения

Барнаульский завод «ЖБИ-100» создавали для производства панелей для серийного строительства жилья и социальных объектов. В 2021 году предприятие по-прежнему поставляет железобетонные изделия на стройки Алтайского края, а еще вышло с новой продукцией на соседние регионы.

Здесь производят панели 97-й серии с трехслойной конструкцией, где утеплитель оказывается внутри железобетона. Это надежное и проверенное временем решение. Дома этой серии традиционно пользуются повышенным спросом у горожан как раз из-за комфорта проживания, а еще из-за удобных и актуальных планировок.

«Качество - важный аспект при производстве стройматериалов и строительстве зданий. Здесь нет мелочей и все имеет значение: от поступающих материалов для железобетона до слаженной работы профессиональной команды инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих, отвечающих за выпуск продукции», - рассказывает Ольга Драчева, начальник отдела технического контроля предприятия.

Первый шаг в производстве - это входной контроль поступающих материалов. Без визы экспертов предприятия ничего не попадает в цех. Производственникам важно понимать, какой цемент, щебень, песок, металл, теплоизоляционные материалы привезли в очередной партии. Даже какие электроды, сварочную проволоку, грунтовки, смазочные материалы поставили на производство. На следующем этапе ОТК и другие эксперты завода проверяют сертификаты качества и их соответствие поступившим материалам. Затем лаборатория предприятия проводит обязательные испытания по специальному графику, ГОСТам 13015-12 и 8829-18 на жесткость, трещиностойкость и прочность.

Например, на ЖБИ тестировали лестничные марши, которые сделали по индивидуальному заказу для подъема в Нагорный парк. Конструкцию постепенно нагружали, чтобы убедиться в ее надежности и долговечности. И так с каждым пролетом! Если обнаружили брак, специалисты предприятия устанавливают и устраняют причины, по которым он произошел. Так сводится к минимуму повторное появление недочетов на данных операциях и в итоге выпускается стабильно качественная продукция.

Барнаульский завод «ЖБИ-100» Фото: Олег УКЛАДОВ

Расширение номенклатуры

С гибким подходом к работе и высоким кадровым потенциалом предприятие ЖБИ может существенно расширять номенклатуру производства. Так, в 2019 году здесь наладили производство плит 330-й серии. Это тонкостенные конструкции, которые уже на строительной площадке дополняются утеплителем и декоративным фасадом (система вентилируемого фасада). Благодаря огромному разнообразию навесных панелей застройщик может предлагать покупателю бесконечное множество архитектурных решений для домов и общественных зданий.

Новинка 2020 года - сейсмостойкие панели также 97-й серии. Их особенность в специальной конструкции металлического каркаса. Задача производителя - выпустить изделия, которые идеально стыкуются друг с другом. За счет этого многоэтажные дома выдерживают толчки силой в восемь баллов. Такая серия неактуальна для Алтайского края, зато нужна в Кемеровской области. Туда ее и поставляют из Барнаула.

«Строительные сезоны 2020 - 2021 годов особенные, - говорит Василий Дягилев, замдиректора по коммерческим вопросам. - Работу скорректировала пандемия коронавируса, заставив производственников стройматериалов и строителей перестроить свою работу. Наше предприятие справилось благодаря тому, что все технологические процессы хорошо отлажены».

Поздравление

Уважаемые работники, коллеги и ветераны строительной отрасли Алтайского края!

Примите наши искренние поздравления с нашим общим профессиональным праздником - Днем строителя. Желаем вам крепкого здоровья, новых трудовых свершений, семейного благополучия, новых открытий и оригинальных решений.

Сергей Савченко, директор завода «ЖБИ-100».

Вакансии предприятия:

- Формовщик железобетонных изделий. Зарплата - от 25 до 40 тысяч рублей в месяц в зависимости от объема выполненной работы.

- Электросварщик ручной сварки. Зарплата - от 25 до 40 тысяч рублей в зависимости от выработки.

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- Слесарь-сантехник. Зарплата от 18 тысяч рублей в месяц.

- Мойщик посуды. График работы с 8.00 до 14.00. Зарплата 14 тысяч рублей в месяц.

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- Разнорабочие. Зарплата от 25 тысяч рублей в месяц.

СПРАВКА

«ЖБИ-100» - универсальное предприятие. Оно включает все существующие технологические линии производства. Железобетонные изделия здесь производят стендовым способом, агрегатно-поточным, кассетным и конвейерным. Это дает возможность выпускать ЖБИ разного назначения с различными габаритными размерами.

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