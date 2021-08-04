Разбитые носы и поврежденный автомобиль: барнаульские водители подрались в центре города

Водитель подрезал по правой крайней полосе Hyundai и облил его потоком воды Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа в Барнауле произошла драка водителей. Сейчас один из них ищет свидетелей происшествия.

Инцидент произошел в районе площади Октября. Водитель Mitsubishi L200 подрезал по правой крайней полосе Hyundai Elantra и облил его потоком воды.

- На светофоре у нас с ним завязался разговор, позже переросший в словесную перепалку, - рассказывает водитель Hyundai Elantra Евгений в паблике «Инцидент Барнаул».

После этого водитель Mitsubishi L200 перекрыл дорогу своим автомобилем. Оба мужчины вышли из машин.

- Резком рывком двинулся ко мне, пытаясь схватить за шею ( поцарапал мне шею в двух местах). Я в целях самообороны тоже применил силу и ударил его в нос. После чего он ненадолго сбавил агрессию в мой адрес, - пишет в паблике Евгений.

Затем Евгений вернулся в свой автомобиль и вызвал полицию. В это время второй водитель сломал дверную ручку Hyundai, выбил стекло и в отместку дал «спрятавшемуся» мужчине в нос.

Во время разговора с корреспондентом «Комсомолки» Евгений уточнил подробности случившегося:

– «Товарищ» душил меня и дважды «залепил» кулаком в лицо. Первый удар я почувствовал. Второй не запомнил – ощутил только звенящую боль. В итоге я заработал сотрясение мозга, – утверждает собеседник.

Второй водитель получил травму носа со смещением. Кстати, в потасовку вмешалась и супруга водителя Mitsubishi, которая, как рассказывают очевидцы, вышла из салона с палкой в руках.

Евгений говорит, что на место происшествия быстро приехали сотрудники ДПС, полиции и скорой помощи. Мужчина намерен обратиться в суд. Сейчас он разыскивает свидетелей драки. Очевидцев он просит звонить по номеру: 8-913-088-17-55.