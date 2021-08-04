Громкие премьеры и гастроли: как на Алтае отметят 100-летие театра драмы

Первой премьерой станет спектакль «Непрощенная» Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году Алтайский краевой театр драмы имени Василия Шукшина отмечает 100-летний юбилей. В честь этого подготовили много сюрпризов для зрителей. Среди постановщиков сезона такие известные молодые режиссеры, как лауреат национального фестиваля «Золотая маска» Галина Зальцман и Кирилл Вытоптов. Ррассказываем, как именно отпразднуют круглую дату.

Яркие постановки

В этом году юбилейный сезон стартует 3 сентября. Первой премьерой станет спектакль «Непрощенная». Подготовку начали еще в прошлом году к 75-летию Великой Победы, но вскоре прервали из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Над постановкой работает режиссер Евгений Гомоной.

– В новом сезоне театр сохранит взятую в прошедшем сезоне линию знакомства с новыми режиссерскими именами и материалом на творческих лабораториях. 13-19 сентября лаборатория современной драмы состоится под руководством лауреата премии им. Станиславского, кавалера французского Ордена искусств и литературы, эксперта фестиваля и Национальной театральной премии «Золотая маска» Олега Лоевского. Эскиз-победитель будет принят для постановки в текущем сезоне, – отметили в минкультуре региона.

20 сентября театр станет участником конкурсной программы IV Всероссийского молодёжного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина, где представит спектакль Максима Астафьева «И разыгрались же кони в поле..» по прозе Василия Шукшина.

В октябре пройдет премьера спектакля «КЯППК (Как я простил прапорщика Кувшинова)» режиссера Кирилла Вытоптова. Кроме того, в репертуаре будет детская сказка по повести шведской писательницы Астрид Линдгрен «Пеппи – длинный чулок» в постановке Максима Астафьева.

Круглая дата

Главным событием сезона обещает быть юбилейный вечер, посвященный 100-летию театра, который состоится в его день рождения - 27 ноября. Точную программу пока не разглашают, но зрителей ждет много сюрпризов. Главным режиссером яркого действия станет Анна Вахрамеева, доцент кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК.

После празднования юбилея сюрпризы не закончатся. В январе Дмитрий Огородников из Санкт-Петербурга приступит к репетициям спектакля «Дни нашей жизни» по пьесе Леонида Андреева. Завершит сезон фаворит лаборатории «Про100ры истории» - драма «Трильби» Григория Ге в ультрасовременном прочтении Галины Зальцман.

– Кроме того, продолжатся обменные гастроли с театрами, отмечающими 100-летие в 2021 году. 21-26 сентября театр драмы примет на своей сцене ровесников из Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н.Толстого, а сам отправится с четырьмя спектаклями на гастроли в Липецк, – отметили в минкультуры края.