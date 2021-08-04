8-летний мальчик спас из горной реки потерявшую сознание родственницу

Возвращаясь домой, тетя с племянником решили сократить путь – для этого нужно было перейти через реку Фото: Олег УКЛАДОВ

Год спустя 46-летняя жительница Республики Алтай Зауреш Утегенова рассказала историю о том, как ее спас 8-летний племянник. Возможно, эта история никогда бы и не получила огласку. Однако женщине подсказали, что за геройский поступок мальчику могут дать награду – как говорится, а вдруг…

История произошла в июне 2020 года. Тем летом 8-летний Арслан Унутов приехал в гости к тетке в село Беш-Озек на каникулы. Одним из вечеров родственники отправились на реку Адаткан пасти коров. Возвращаясь домой, они решили сократить путь – для этого нужно было перейти через реку.

– Сначала мы шли по мелководью, все было хорошо. Вдруг под ногами оказалась глубокая яма. Я упала и ударилась коленом, тут же стало плохо с сердцем, – вспоминает собеседница.

Женщину потянуло на дно, она начала терять сознание. Увидев это, мальчик вытащил ее на берег, не смотря на течение и омут.

– Мой племянник – герой. Он повел себя как настоящий мужчина и старался оказать первую помощь: надавливал на грудь и приводил в чувства. При этом Арслан, хотя его и трясло от страха, даже не заплакал, - рассказывает спасенная.

Дом Зауреш Утегеновой находился в 3 километрах от водоема. Когда женщина очнулась, они с племянником потихоньку вернулись домой. А через несколько дней жительница республики узнала от врача: у нее был инсульт.

– До сих пор, бывает, плохо себя чувствую, давление постоянно скачет, – говорит собеседница.

Племянник же после истории быстро пришел в себя, но героем себя не считает. Этим летом он проводит каникулы у себя в селе.

«Комсомолка» решила узнать, полагается ли ребенку какая-либо награда. Как оказалось, сейчас юный спаситель может рассчитывать на грамоту от регионального управления МЧС. А вот заветную медаль мальчику не дадут.

– Медаль за спасение вручают только в год подвига, – объяснили в пресс-службе ведомства.

Цифра

С начала года и в Алтайском крае участились гибели на воде. Всего, по данным МЧС, к настоящему моменту зарегистрированы 35 смертей.