Резкий рост числа жертв ДТП: 111 человек погибли на дорогах Алтая с начала года

141 авария произошла по вине пьяных водителей Фото: Олег УКЛАДОВ

За первые шесть месяцев 2021 года на дорогах Алтайского края погибли 111 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года цифра выросла на 40,5%. Проблему высокой аварийности 3 августа обсудили на заседании краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Погибших стало больше

Эксперты отметили, что в крае серьезные усилия направлены на обеспечение безопасности пешеходов, ведут борьбу с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима. Несмотря на это, ситуация остается очень сложной.

За полгода на дорогах Алтайского края погибло 111 человек. Только в июле жертвами ДТП стал 31 человек. 141 авария произошла по вине пьяных водителей, в этих ДТП погиб 41 человек.

Как исправят ситуацию

В крае уже действует 141 рубеж контроля, в том числе 98 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 43 передвижных комплекса. Планируется разместить дополнительные стационарные камеры видеофиксации в новых местах концентрации ДТП.

– Особый акцент сделан на том, что будут внедряться мобильные комплексы видеофиксации нарушений для повсеместного контроля поведения водителей. В настоящее время такие средства фиксации уже тестируют в Алтайском крае. Ситуацию на оживленных участках междугородних трасс также предложено контролировать с воздуха, для этого будут использоваться беспилотные аппараты, – отметили участники заседания.

Для борьбы с пьяными водителями планируют дополнительно закупить алкотестеры.

– Кроме того, больше социальной рекламы появится в местах отдыха и притяжения туристов, будет усилено информирование в СМИ о тяжелых последствиях ДТП и необходимости соблюдения правил дорожного движения, – подчеркнули на заседании.

Эксперты добавили, что по вине молодых водителей (2000, 2001, 2002 годов рождения) часто происходят ДТП, в которых пострадали либо погибли люди. В связи с этим усилят контроль за качеством обучения в автошколах. На основе информации ГИБДД будут принимать решения, вплоть до аннулирования лицензии.

Напомним, ранее мы сообщали, что c начала года в Алтайском крае произошло 71 ДТП с участием автобусов. В этих авариях получили травмы 83 человека.