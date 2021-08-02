Отец призера Олимпиады в Токио Сергея Каменского: Сын уступил достойному сопернику

Сергей Каменский - двукратный призер Олимпийских игр в Токио Фото: Олег УКЛАДОВ

Только что в Токио завершились соревнования стрелков: в заключительном упражнении «Стрельба из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из трех положений» уроженец Бийска Сергей Каменский стал обладателем серебряной медали.

В квалификации, которая также проходила этим утром, Сергей Каменский показал лучший результат – 1183 очка. Его ближайшим соперником оказался 21-летний китаец Чжан Чанхун. Как окажется впоследствии, именно он доставит сибиряку неудобств больше всех.

В финале Каменский и Чанхун шли рядом, но при этом стрелок из Поднебесной чаще лидировал, но отрыв при этом был незначительный и в любой момент ситуация могла поменяться. Однажды так и произошло: после попадания в восьмерку Чжан откатился на второе место, а Сергей выбился в лидеры. Золотая медаль была уже практически в руках у нашего земляка, но в последних выстрелах молодой китаец все же был стабильнее. Каменский во второй раз уезжает с Олимпиады с «серебром» в данном упражнении.

- Хорошее выступление. Сергей отстрелял в свою силу. Единственное, мне не понравился его первый пяток с колена. Потом он наращивал темп и в конце концов дошел до второго места, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» отец и тренер спортсмена Игорь Каменский. – Китаец стрелял как робот. Трудно его было обойти. Серега попадал хорошо, но китаец еще лучше. Этот спортсмен довольно известная личность, у него много титулов, так что он не из ниоткуда появился. Можно сказать, что Сергей уступил достойному спортсмену.

Кстати, по сравнению с Рио, где Сергей Каменский также стал серебряным призером в стрельбе из трех положений, за прошедшие пять лет он смог улучшить свою технику: в 2016-м у него в финале было 458.5 очков, сейчас 464.2. Тем не менее, для «золота» этого оказалось недостаточно, а весь оно было очень близко и, судя по трансляции из Токио, наш спортсмен очень сильно расстроился. Он смог только развести руками, видимо обращаясь к тренеру сборной.

- Он залез на первую позицию на короткий промежуток времени и только потому, что китаец попал в восьмерку, - объясняет Игорь Владимирович. – Так что тут все закономерно, я так считаю. Ну, ничего, «серебро», по-моему, тоже неплохо. Хотелось бы, конечно, «золото», но что теперь поделаешь…

Напомним, ранее на Олимпийских играх в Токио Сергей Каменский завоевал «бронзу» в миксте с Юлией Каримовой из Ижевска в стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки.

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