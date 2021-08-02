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Происшествия2 августа 2021 11:49

Очевидцы: женщина-водитель из Барнаула на скорости «впечатала» обидчика в стену автомойки

Мужчина погиб на месте происшествия до приезда скорой
Анастасия Бичакова
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Один из мужчин скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи

Один из мужчин скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи

Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельная авария произошла в Барнауле утром 2 августа. 27-летняя водитель Honda Torneo, не имеющая прав, двигалась по пересечению улицы Эмилии Алексеевой с 1-й Западной и на полном ходу буквально «впечатала» прохожего в здание. Кадры с места происшествия появились в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «Вконтакте».

- При возникновении опасности для движения она не приняла никаких мер к снижению скорости и допустила наезд на двух пешеходов, - подтвердили в ГИБДД.

В результате наезда пострадали 35- и 40-летний мужчины. Первый скончался на месте до приезда скорой помощи. Второй получил легкие травмы, госпитализация ему не потребовалась, сообщает Толк со ссылкой на ГИБДД города.

Нам удалось связаться с очевидцем случившегося Виталием:

- Скорее всего, участники ДТП – жильцы моего дома, либо соседнего. У нас тут рядом находится «пивнушка», где часто собирается народ. Около полуночи оттуда слышались гитара, песни. Дальше звуки становились все громче. А потом началось выяснение отношений, – отметил свидетель.

Примерно в 4-5 утра, услышав громкие крики Виталий выглянул в окно:

- Смотрю, парень с голым торосом бежит за женщиной в черном. Догоняет ее и со всей силы бьет кулаками. Вдруг появляются еще люди, матерятся, орут: «Зачем бьешь? Не мужик, что ли?». После этого дебошир кинулся и на мужчину. Завязалась драка, которую пытались разнять. Творилась жуть: крики, прыжки, звук разбитых бутылок, - добавил очевидец.

Вскоре потасовка будто бы прекратилась. Нарушители снова пошли в заведение.

- Вроде все поутихло. Я закрыл окно и пошел спать. Утром вышел на улицу: возле автомойки стоит машина, много полиции. Позже из интернета узнал, что есть погибший – судя во всему, это как раз тот парень, который дебоширил. Вот так-то ребята, Поток – дело тонкое, – иронизирует Виталий.

По факту ДТП проводят проверку. Обстоятельства уточняются, пояснили нам в ГИБДД.

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