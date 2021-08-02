Под баян и стихи: коммунисты провели в Барнауле веселую пресс-конференцию

Пресс-конференция Максима Сурайкина в Барнауле Фото: Александр ЗАХАРОВ

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин посетил Алтайский край. Визит его связан с предстоящими парламентскими выборами. Будучи в Барнауле, политик провел веселую пресс-конференцию в «Сибирской медиагруппе». Собравшиеся читали стихи, пели хором, играли на баяне.

Во время встречи московский гость выразил уверенность, что партия коммунистов сможет преодолеть необходимый процентный барьер и попасть в парламенты многих регионов. По сравнению с прошлыми выборами 2016 года, сейчас у «Коммунистов России» больше сторонников, уверен спикер.

- Наша сила не в деньгах. Это как в том фильме. Наша сила в живых коммунистах. Здесь на нашей алтайской земле у меня есть большая надежда, то нас поддержат избиратели, - отметил Максим Сурайкин.

Выступающий разошелся и заявил, что лично ему никакие мандаты не нужны. А сам он очень богатый человек, но все деньги отдает на нужды партии.

- Всей душой хочу, чтобы мои дети и внуки жили при социализме, имели бесплатные квартиры, образование и медицину, - продолжил свою речь политик. - Это лучше, чем они от меня унаследуют миллионы. Я, наверное, единственный богатый человек в нашей партии. Так получилось, что научился зарабатывать. Но лучше я буду нищим, зато жить при социализме. Поэтому долой капитализм.

Пресс-конференция Максима Сурайкина в Барнауле Фото: Александр ЗАХАРОВ

Кстати, этот лозунг постоянно выкрикивал один мужчина из зрительского зала, в паузах между выступлениями участников пресс-конференции. В числе спикеров были председатель профсоюза «Сибирская Солидарность» Андрей Маевич, председатель комитета памяти Михаила Евдокимова «Земляки» Галина Беспалова, руководитель военно-патриотического Центра казачьих кадетов Надежда Калачкова. Вместе с коммунистами они заключили соглашение о создании союза «Народных сил Алтайского края», которое также подписал и Сурайкин.

Глава алтайского отделения партии Сергей Матасов пояснил, что в него сможет вступить любая организация, которая разделяет левые идеи. Речь выступающих также разбавляли музыкальные паузы. Сначала пенсионеры сыграли на баяне и спели казачьи песни. Затем девочка зачитала стихотворение, где поведала, что хочет «назад в СССР» и жить при социализме, просыпаясь под приглашение на утреннюю зарядку и обсуждение строек века. Под конец ее выступления коммунисты стали бить в барабан и развернули красное знамя.

Завершилось мероприятие пеньем хором под аккомпанемент баяниста, исполнившего композицию «Катюша». Кстати, у всех мужчин на галстуках были зажимы в форме автоматов Калашникова.

Напомним, перед предстоящими выборами Алтайский край посетили несколько политиков федерального уровня. Ранее к нам приезжали представители партий «Новые люди», «Родина», КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия - За правду». Большие парламентские выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Жители Алтайского края будут выбирать депутатов Госдумы и АКЗС