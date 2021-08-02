Сильная энергетика: кузнец Анна Белецкая рассказала о свободе бизнеса

Скриншот видео телеканала "Толк"

Кузнец Анна Белецкая из Алтайского края поделилась, почему выбрала эту деятельность, о планах в США и о передаче своей кузницы детям.

"Когда приезжают гости, они говорят, что здесь настолько сильная энергетика, что просто не хочется уходить. И это самый важный для меня отзыв," – рассказывает Анна.

Подробности смотрите в сюжете телеканала "Толк".

Смотреть видеосюжет Кузнец Анна Белецкая о свободе бизнеса

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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