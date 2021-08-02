Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика2 августа 2021 5:00

Сильная энергетика: кузнец Анна Белецкая рассказала о свободе бизнеса

Женщина поделилась, почему выбрала эту деятельность
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скриншот видео телеканала "Толк"

Скриншот видео телеканала "Толк"

Кузнец Анна Белецкая из Алтайского края поделилась, почему выбрала эту деятельность, о планах в США и о передаче своей кузницы детям.

"Когда приезжают гости, они говорят, что здесь настолько сильная энергетика, что просто не хочется уходить. И это самый важный для меня отзыв," – рассказывает Анна.

Подробности смотрите в сюжете телеканала "Толк".

Смотреть видеосюжет
Кузнец Анна Белецкая о свободе бизнеса
Кузнец Анна Белецкая о свободе бизнеса
Видео телеканала "Толк"

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

#малыйбизнесвлицах

мойбизнес22.рф

Бизнес в лицахИнтересное