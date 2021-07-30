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Экономика30 июля 2021 12:00

Алтайский предприниматель Сергей Сафронов: "Приходилось набивать шишки, заново учиться"

Управляющий компанией "Вистерра" рассказал, как начинался его бизнес
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Скриншот видео телеканала "Толк"

Скриншот видео телеканала "Толк"

Управляющий компанией "Вистерра" Сергей Сафронов рассказал, с чего начинался его бизнес, как они готовы сместить Китай и пойти на все ради дела.

"Трудности – да, было очень много. Начиная с самого начала нашего пути. Это и организация всех работ, и отсутствие специалистов – приходилось самим набивать себе шишки, заново чему-то учиться," – вспоминает предприниматель.

Подробнее – в сюжете телеканала "Толк".

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

Смотреть видеосюжет
Бизнесмен Сергей Сафронов о масштабировании бизнеса
Бизнесмен Сергей Сафронов о масштабировании бизнеса

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