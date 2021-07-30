Выплаты для ребенка-школьника в Алтайском крае 2021: кому положено и что нового

Выплаты для ребенка-школьника в Алтайском крае 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выплаты для ребенка-школьника в Алтайском крае 2021 начнутся уже 2 августа - об этом сообщили в пресс-службе алтайского отделения ПФР. Напомним, что 2 июля Владимир Путин подписал Указ о назначении единовременного пособия семьям с детьми: от 6 до 18 лет, а также от 18 до 23 лет при наличии инвалидности или ограничениях в здоровье. Речь идет о денежном пособии в размере 10 000 рублей на ребенка.

- Теперь по поручению президента сроки выплаты перенесли с 16 августа на 2 августа, чтобы у родителей было больше времени для подготовки ребенка в школе, - сообщили «Комсомолке» в алтайском отделении ПФР.

Кроме новых президентских выплат, в крае к школе предусмотрены дополнительные пособия для многодетных и малообеспеченных семей. Так, на подготовку первоклассника в многодетной семье предусмотрена единовременная выплата в размере 7500 рублей, для детей 2-11 классов – ежегодная выплата в 5000 рублей.

- В этом году со 2 июля порядок назначения единовременной и ежегодной выплаты изменился, – пояснила Галина Лучко, начальник отдела по работе со СМИ управления по социальной политике Минсоцзащиты Алтайского края. - Сейчас при подаче заявлений на их назначение через Единый портал государственных и муниципальных услуг не требуется представления оригиналов документов в управление соцзащиты (исключение - справка о приеме ребенка на обучение в 1 класс).

Кроме того, по словам Лучко, с прошлого года в крае многодетным и малообеспеченным семьям предоставляется ежегодная выплата на школьные нужды в размере 1 000 руб.

- Многодетным она предоставляется, если среднедушевой доход семьи не превышает величину двух прожиточных минимумов, а семьям, воспитывающим одного или двоих детей, если среднедушевой доход семьи не превышает одну установленную величину прожиточного минимума, - пояснила специалист.

- Выплаты предоставляются при условии обучения ребенка на территории Алтайского края, - подчеркнули в Минсоцзащите.

- В эти дни детей для малоимущих семей также формируются канцелярские наборы за счет спонсорской помощи, - добавила Галина Лучко. - Этим занимаются комплексные центры социального обслуживания. В начале августа родители могут обратиться в такой центр по месту жительства и уточнить информацию.