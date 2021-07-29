Боли в спине и лишний вес: жители Алтайского края рассказали, с чем столкнулись из-за переработок

41% из тех, кому приходится задерживаться на работе, тратят на это 1-2 часа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Почти 70% жители Алтайского края сталкиваются с переработками, и это приводит к проблемам. Чаще всего появляются боли в спине и лишний вес. Исследование провели портал HeadHunter и «Росгосстрах».

– Чаще других перерабатывают представители высшего менеджмента (88% из них сталкивались с переработками), строители и специалисты по недвижимости (83%), рабочий персонал (79%), водители, логисты (77%) и IT-специалисты (74%), - говорится в исследовании.

41% из тех, кому приходится задерживаться на работе, тратят на это 1-2 часа, еще 24% находятся на работе на 2-4 часа больше положенного.

Смотри, что ешь!

Есть мнение, что лишний вес – это история про то, что люди не могут себе позволить многих вещей и поэтому заедают стресс или работу, вместо того, чтобы отдохнуть и выспаться.

– Это только кажется, что люди мало едят. Посмотрите на стандартные перекусы или обеды – в них масса калорий за счет углеводов и жиров. Это сладкие батончики, чипсы, орешки, сухарики, конфетки, которые стоят на рабочем столе и не принимаются в расчет за еду. Тут ничем не поможешь, кроме самодисциплины. Начните есть по режиму, исключите фастфуд, соки, сладкие газированные напитки – в них много сахара. И еще важно есть в тишине, а не под ролики из ютуба – когда отвлекаешься от приема пищи, съедаешь больше, - говорит барнаульский врач-гастроэнтеролог Денис Фуголь.

Проблемы со здоровьем

От перенапряжения, стресса, отсутствия движения и нормального графика появляются такие проблемы, как боли в спине. Из-за работы за компьютером ухудшается зрение, возникают головные боли или боли в ногах, не говоря уже про гипертонию и появление двойного подборка из-за неправильно организованного рабочего места.

– Сильно похудели из-за высоких нагрузок 5% опрошенных работников. Среди последствий неурочной работы были отмечены также стресс, тошнота, депрессия, проблемы с психикой, моральная усталость, ухудшение сна, тревожность, проблемы с ЖКТ, сердечные заболевания и эмоциональное выгорание, – пишет hh.ru.

Мнение специалиста

«Переработка это способ доказать себе, что ты крут»

Анна Немчинова, барнаульский бизнес-тренер:

- Трудоголизм – это вопрос доказательства себе, что ты крут. Опасность в том, что может возникнуть ситуация, когда деньги есть, а возможности и здоровья потратить их уже нет. Кто-то пытается убедить себя, что он пашет ради денег, но как показывает практика, если копнуть глубже, там совсем другая мотивация. У меня в практике был один парень, который работал чуть ли не 24 часа в сутки, говорил, что ради семьи. Когда начали разбираться, оказалось, что у него жена с маленьким ребенком. Жена что-то постоянно требует, с ребенком надо заниматься, ему было проще свалить от них на работу, но признаться себе в этом он не мог. Другая проблема бывает в том, что часто люди не умеют управлять своим временем, поэтому им нужна организация извне. При этом их никто не заставляет упахиваться – они всегда могут позволить себе сказать нет самому себе, начать вовремя делать свою работу. На мой взгляд, многие забывают о необходимости расти и учиться. Чем вы профессиональнее, тем дороже ваше время и тем больше шансов позволить себе не работать по 12 часов.